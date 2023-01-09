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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.01.23 - 17:51
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.01.23 - 17:58
Наконец вытаскивать пора
photo upload
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.01.23 - 17:59
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.01.23 - 18:39
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.01.23 - 10:33
Шо то вчера меня вырубило..
Обзор сделал не до конца..
Обзор сделал не до конца..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.01.23 - 15:47
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.01.23 - 15:54
Герой России.
Бывший рецидивист, три ходки по моему и убийца..
Теперь как Герой возвратится домой после полугода службы и помилования самим Путиным..
35 минута
[Исправлено: 111, 10.01.2023 - 19:26]
Бывший рецидивист, три ходки по моему и убийца..
Теперь как Герой возвратится домой после полугода службы и помилования самим Путиным..
35 минута
[Исправлено: 111, 10.01.2023 - 19:26]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.01.23 - 15:59
Генерал Лапин, при котором Россия только бежала с украинских территорий и при котором потеряла несколько десятков тысяч элитных бойцов, снова в деле.
Украинцы ликуют, им такие нужны..
[Исправлено: 111, 10.01.2023 - 15:59]
Украинцы ликуют, им такие нужны..
[Исправлено: 111, 10.01.2023 - 15:59]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.12.22
- Сообщений:
- 55
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.01.23 - 16:03
Милые, добрые, украницы...
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.01.23 - 16:09
Депутат Денис Долженко и Ксения Шойгу.
Как и любые уважающие себя Z-патриоты, должны отдыхать где то за бугром, пока мобики, которых они отправили в Макеевку, гибнут в это время сотнями..
Ну крайний случай это сидеть где то в студии или на диване у себя дома..
Фото то ли с Дубая, то ли с Мексики..
[Исправлено: 111, 10.01.2023 - 16:11]
Как и любые уважающие себя Z-патриоты, должны отдыхать где то за бугром, пока мобики, которых они отправили в Макеевку, гибнут в это время сотнями..
Ну крайний случай это сидеть где то в студии или на диване у себя дома..
Фото то ли с Дубая, то ли с Мексики..
[Исправлено: 111, 10.01.2023 - 16:11]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.01.23 - 16:42
Цитата:
Еще можно добавить энное количество криминальных личностей по абсолютно любой национальности и их будет больше в разы..
У криминала нет национальностей и не нужно разыгрывать эту карту..
Филипп Филиппович:
Милые, добрые
Милые, добрые
Еще можно добавить энное количество криминальных личностей по абсолютно любой национальности и их будет больше в разы..
У криминала нет национальностей и не нужно разыгрывать эту карту..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 3696
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.01.23 - 17:27
Цитата:
Чтобы не чесали, поуехавщие из-за бугра или три девять земель. Посмотрим, как сторонние наблюдатели. Агрессоров и оккупантов, которые не соблюдают общепринятые международные правила, скорее всего весной погонять. Рождественские подарки, в виде танков, артерий, самоходных установок и.т.д. создают ударный потенциал, для наступления.
[Исправлено: Kairat stayer, 10.01.2023 - 17:29]
111:
У криминала нет национальностей и не нужно разыгрывать эту карту..
У криминала нет национальностей и не нужно разыгрывать эту карту..
Чтобы не чесали, поуехавщие из-за бугра или три девять земель. Посмотрим, как сторонние наблюдатели. Агрессоров и оккупантов, которые не соблюдают общепринятые международные правила, скорее всего весной погонять. Рождественские подарки, в виде танков, артерий, самоходных установок и.т.д. создают ударный потенциал, для наступления.
[Исправлено: Kairat stayer, 10.01.2023 - 17:29]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2992
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.01.23 - 18:26
Цитата:
Это про себя что-ли?
Цитата:
Пора брать за укрывательство и недонесение
111:
У криминала нет национальностей и не нужно разыгрывать эту карту..
У криминала нет национальностей и не нужно разыгрывать эту карту..
Это про себя что-ли?
Цитата:
В Рудном в том году один день больничного у знакомой стоил 2000 тенге..
Пора брать за укрывательство и недонесение
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.01.23 - 19:19
Цитата:
Новогодний Хаймарс и Санта Клаус..
Kairat stayer:
Рождественские подарки, в виде танков, артерий, самоходных установок
Рождественские подарки, в виде танков, артерий, самоходных установок
Новогодний Хаймарс и Санта Клаус..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.01.23 - 19:20
Цитата:
Хм..
Это нормальная практика..
В основном для рабочих комбината.
Козлов я:
Пора брать за укрывательство и недонесение
Пора брать за укрывательство и недонесение
Хм..
Это нормальная практика..
В основном для рабочих комбината.
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