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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 664 из 665«1...662663664665»
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21557
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.01.23 - 17:51
#9946
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Ну и сиотрим и проверяем качество..
На глаз..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21557
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.01.23 - 17:58
#9947
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Наконец вытаскивать пора

photo upload
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21557
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.01.23 - 17:59
#9948
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Ну и результат..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21557
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.01.23 - 18:39
#9949
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Вторая дольше, там в двух уровнях сто то делалось..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21557
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.01.23 - 10:33
#9950
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Шо то вчера меня вырубило..
Обзор сделал не до конца..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21557
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.01.23 - 15:47
#9951
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Россия освобождает Бахмут



От жителей..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21557
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.01.23 - 15:54
#9952
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Герой России.
Бывший рецидивист, три ходки по моему и убийца..
Теперь как Герой возвратится домой после полугода службы и помилования самим Путиным..





35 минута

[Исправлено: 111, 10.01.2023 - 19:26]
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21557
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.01.23 - 15:59
#9953
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Генерал Лапин, при котором Россия только бежала с украинских территорий и при котором потеряла несколько десятков тысяч элитных бойцов, снова в деле.



Украинцы ликуют, им такие нужны..


[Исправлено: 111, 10.01.2023 - 15:59]
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
55
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.01.23 - 16:03
#9954
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Милые, добрые, украницы...


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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21557
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.01.23 - 16:09
#9955
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Депутат Денис Долженко и Ксения Шойгу.



Как и любые уважающие себя Z-патриоты, должны отдыхать где то за бугром, пока мобики, которых они отправили в Макеевку, гибнут в это время сотнями..
Ну крайний случай это сидеть где то в студии или на диване у себя дома..

Фото то ли с Дубая, то ли с Мексики..



[Исправлено: 111, 10.01.2023 - 16:11]
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21557
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.01.23 - 16:42
#9956
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Цитата:
Филипп Филиппович:
Милые, добрые

Еще можно добавить энное количество криминальных личностей по абсолютно любой национальности и их будет больше в разы..
У криминала нет национальностей и не нужно разыгрывать эту карту..
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3696
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.01.23 - 17:27
#9957
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Цитата:
111:
У криминала нет национальностей и не нужно разыгрывать эту карту..


Чтобы не чесали, поуехавщие из-за бугра или три девять земель. Посмотрим, как сторонние наблюдатели. Агрессоров и оккупантов, которые не соблюдают общепринятые международные правила, скорее всего весной погонять. Рождественские подарки, в виде танков, артерий, самоходных установок и.т.д. создают ударный потенциал, для наступления.

[Исправлено: Kairat stayer, 10.01.2023 - 17:29]
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2992
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.01.23 - 18:26
#9958
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Цитата:
111:
У криминала нет национальностей и не нужно разыгрывать эту карту..

Это про себя что-ли?
Цитата:
В Рудном в том году один день больничного у знакомой стоил 2000 тенге..

Пора брать за укрывательство и недонесение 8-)
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21557
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.01.23 - 19:19
#9959
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Цитата:
Kairat stayer:
Рождественские подарки, в виде танков, артерий, самоходных установок

Новогодний Хаймарс и Санта Клаус..



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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21557
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.01.23 - 19:20
#9960
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Цитата:
Козлов я:
Пора брать за укрывательство и недонесение

Хм..
Это нормальная практика..
В основном для рабочих комбината.
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