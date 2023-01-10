Re: Аксакалов: Костанайская область имеет огромный потенциал по...

Отправлено: - 11:53

Чтобы начать работать на экспорт, сначала накормите местных жителей. И тут большое значение имеет качество. Если мы дома потребляем колбасную продукцию только от Розумовича, то такую не стыдно и на экспорт. Есть баланс цены и качества. Все остальные колбасные цеха совершенно не зашли, поэтому даже рекомендовать не могу. Белорусская продукция, согласен, качественная, но дорогая для нашего кошелька.

Так же с молочкой. Местные производители вполне удовлетворяют, но случаются перебои с сырьем, когда обычное молоко 2,5% исчезает с полок.

За лярды настроить перерабатывающих заводов можно, но где брать сырье?

Так что сначала надо озаботиться сельским хозяйством и производством мяса и молока.

А у чиновников, как обычно, глаза заведущие, уже делят миллионные прибыли... в навозе не копаясь.