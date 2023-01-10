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≡ Аксакалов: Костанайская область имеет огромный потенциал по экспорту продуктов питания
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45926
Аксакалов: Костанайская область имеет огромный потенциал по экспорту продуктов питания
Отправлено: 10.01.23 - 10:15
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Жители области обеспечены местными продуктами питания не в полной объеме, считает глава региона. Для этого необходимо максимально использовать имеющиеся в области ресурсы. О развитии пищевой промышленности говорили в прошедший понедельник в областном акимате.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21543
Re: Аксакалов: Костанайская область имеет огромный потенциал по...
Отправлено: 10.01.23 - 10:15
#1
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Посмотрим..
Нахрапистость Аксакалова пока только на словах..
Посмотрим через лет пять на деле..
Как бы не получилось как с Кулагиным..
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
228
Re: Аксакалов: Костанайская область имеет огромный потенциал по...
Отправлено: 10.01.23 - 10:23
#2
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А что будет когда Кумар Иргибаевич узнает, что у нас даже бычья сперма импортируется, получается местные быки импотенты и не только быки, и не только в сексуальном плане, но и политические импотенты.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21543
Re: Аксакалов: Костанайская область имеет огромный потенциал по...
Отправлено: 10.01.23 - 10:39
#3
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Да и зачем макароны одни и те же..
Те же Роллтоны, вполне нормальный конкурентноспособный бренд..
Раньше помню брали мы, неплохо.
Пока перешли на Султан и итальянские, те вообще отличные..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5757
Re: Аксакалов: Костанайская область имеет огромный потенциал по...
Отправлено: 10.01.23 - 11:07
#4
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Недорогие колбасы косят под халяль под индейку или конина, с сыром и пормезаном, вроде из Астаны, село акколь, от800 до 1300 за кило.
Однако под разными специями, из дешёвого куриного фарша производитель видимо хочет выдать брендовый деликатес.
Тут же рядом действительно настоящие деликатесы копчёные и вяленые в вакууме, однако цены до ужаса высоки от пяти до тридцать тысяч, но производитель заграничный. Наши подобную свою продукцию делают совсем мало, редко где они есть...
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2912
Аксакалов: Костанайская область имеет огромный потенциал по экспорту продуктов питания
Отправлено: 10.01.23 - 11:16
#5
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Кустанайские макароны хуже качеством чем из других регионов. Покупаю или Цесну и Султан. Они намного луче чем наши мелькомбинатовские Корона.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8959
Re: Аксакалов: Костанайская область имеет огромный потенциал по...
Отправлено: 10.01.23 - 11:53
#6
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Чтобы начать работать на экспорт, сначала накормите местных жителей. И тут большое значение имеет качество. Если мы дома потребляем колбасную продукцию только от Розумовича, то такую не стыдно и на экспорт. Есть баланс цены и качества. Все остальные колбасные цеха совершенно не зашли, поэтому даже рекомендовать не могу. Белорусская продукция, согласен, качественная, но дорогая для нашего кошелька.
Так же с молочкой. Местные производители вполне удовлетворяют, но случаются перебои с сырьем, когда обычное молоко 2,5% исчезает с полок.
За лярды настроить перерабатывающих заводов можно, но где брать сырье?
Так что сначала надо озаботиться сельским хозяйством и производством мяса и молока.
А у чиновников, как обычно, глаза заведущие, уже делят миллионные прибыли... в навозе не копаясь.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1302
Re: Аксакалов: Костанайская область имеет огромный потенциал по...
Отправлено: 10.01.23 - 12:01
#7
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Цитата:
юля елиссева:
Кустанайские макароны хуже качеством чем из других регионов. Покупаю или Цесну и Султан.

Я тоже такого мнения. Хоть они и пишут, что исключительно из твёрдых сортов пшеницы, мне кажется, что они добавляют или хлебопекарные сорта или какие другие. Или технологии у них отсталые. Тоже не беру корону.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9125
Аксакалов: Костанайская область имеет огромный потенциал по экспорту продуктов питания
Отправлено: 10.01.23 - 12:04
#8
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Цитата:
yudjin:
Местные производители вполне удовлетворяют, но случаются перебои с сырьем, когда обычное молоко 2,5% исчезает с полок.

Когда это местное молоко исчезало с полок?
Раньше было конечно в феврале дней 10 не было ДЕПа,но "Новый день" был всегда.
Кстати молочка ДЕП дорожает с 24 января.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8959
Аксакалов: Костанайская область имеет огромный потенциал по экспорту продуктов питания
Отправлено: 10.01.23 - 12:08
#9
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Цитата:
Добринцофф:
Когда это местное молоко исчезало с полок?

село лесное периодически исчезает когда у них отел.
тогда берем деп, новый день вообще редко.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1067
Re: Аксакалов: Костанайская область имеет огромный потенциал по...
Отправлено: 10.01.23 - 13:25
#10
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Цитата:
юля елиссева:
Покупаю или Цесну и Султан.

Цитата:
yudjin:
Белорусская продукция, согласен, качественная, но дорогая для нашего кошелька.

Насчёт макарон увы я тоже не патриот, насчёт масла. у нас в Раузете, который подо мной Деп, стоит на 500 тенге дороже белорусского. белорусское 1050 за 180 г пачку Деп 1500 тенге, даже не стал смотреть сколько граммов, беру село лесное , стоит как белорусское. А я в Минске был и ехал оттуда на Мазе 3000 км, это насколько у них дешевле?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3592
Re: Аксакалов: Костанайская область имеет огромный потенциал по...
Отправлено: 10.01.23 - 14:16
#11
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Цитата:
111:
как с Кулагиным.


А, что было с Кулагиным ?? Вы имеете ввиду его чудесное божественное "вознесение" или что то по работе??
В те годы вообще власть вообще ничем не напрягалась: - единственное в чём они усердствовали - это снос кинотеатра "Кустанай"; выделение зем.участка в центре города под строительства частного коммерческого магазина "Март" и контроль его строительство и вроде всё.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2912
Аксакалов: Костанайская область имеет огромный потенциал по экспорту продуктов питания
Отправлено: 10.01.23 - 14:35
#12
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что касается местной молочки, то сейчас они сильно задрали цены. Сметану, масло и творог теперь покупаю павлодарские "Президент". Сметана у павлодарцев качеством не хуже местной, а масло и особенно творог на голову выше кустанайских.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2912
Аксакалов: Костанайская область имеет огромный потенциал по экспорту продуктов питания
Отправлено: 10.01.23 - 14:39
#13
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Кстати, вроде Ленинский путь писал, что на этом же заседании Аксакалов озаботился тем, что Арай с 2015-го года водку не производит. Олды должны помнить её вкус. Особенно когда эта водка в конце 90-х под новый год пошла со вкусом резины.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18640
Аксакалов: Костанайская область имеет огромный потенциал по экспорту продуктов питания
Отправлено: 10.01.23 - 14:45
#14
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Цитата:
юля елиссева:
Кстати, вроде Ленинский путь писал, что на этом же заседании Аксакалов озаботился тем, что Арай с 2015-го года водку не производит.


читаем НГ
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