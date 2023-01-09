Отправлено: - 13:39

Добринцофф:

,спирт не тот разлили

Цитата:Насколько я помню, они сначала пользовались привозным спиртом, а потом построили свой завод, вот он то их и подвёл. Видимо наша пшеница годна только на хлеб, а спирт нельзя. Ну ладно спирт, а пиво то почему исчезло? Я помню меня в кабинете директриса пивом с танка угощала, такая внуснота была, мы им э/энергию по взаимозачёту дешевле отдавали, а они пивом рассчитывались, мы его аж в Алматы отвозили , чтобы живые деньги получить. Ладно взаимозачёт, бартер, те времена давно прошли, но пиво то спросом пользовалось. Мне кажется дело всё таки в смерти одного из совладельцев, видимо он и был генератором идей. Человеческий фактор однако. Это просто моя версия , никакими фактами не распологаю.