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≡ "Мы готовы сделать максимум" - Как собирается привлекать инвестиции в Костанайскую область Кумар Аксакалов?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45926
"Мы готовы сделать максимум" - Как собирается привлекать инвестиции в Костанайскую область Кумар Аксакалов?
Отправлено: 10.01.23 - 12:50
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Аксакалов предложил воспользоваться геополитической ситуацией и привлечь в регион ушедший с российского рынка иностранный автопром. Для этого в Костанае уже есть промышленная база ТОО «СарыаркаАвтоПром».
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2991
Re: "Мы готовы сделать максимум" - Как собирается...
Отправлено: 10.01.23 - 12:50
#1
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Цитата:
Аким выразил готовность поддержать любые инициативы, «лишь бы эти проекты были действительно реализуемы».


Профайл
Мс18
§ Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
79
Re: "Мы готовы сделать максимум" - Как собирается...
Отправлено: 10.01.23 - 14:24
#2
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Давно пора делать по максимуму. Очередной ...
Профайл
Мс18
§ Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
79
Re: "Мы готовы сделать максимум" - Как собирается...
Отправлено: 10.01.23 - 14:27
#3
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Нужно открыть завод по производству болтунов. Вот что получится
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