Аксакалов: Костанайская область имеет огромный потенциал по экспорту продуктов питания
Отправлено: 10.01.23 - 10:15
Жители области обеспечены местными продуктами питания не в полной объеме, считает глава региона. Для этого необходимо максимально использовать имеющиеся в области ресурсы. О развитии пищевой промышленности говорили в прошедший понедельник в областном акимате. Читать новость
Недорогие колбасы косят под халяль под индейку или конина, с сыром и пормезаном, вроде из Астаны, село акколь, от800 до 1300 за кило. Однако под разными специями, из дешёвого куриного фарша производитель видимо хочет выдать брендовый деликатес. Тут же рядом действительно настоящие деликатесы копчёные и вяленые в вакууме, однако цены до ужаса высоки от пяти до тридцать тысяч, но производитель заграничный. Наши подобную свою продукцию делают совсем мало, редко где они есть...
Чтобы начать работать на экспорт, сначала накормите местных жителей. И тут большое значение имеет качество. Если мы дома потребляем колбасную продукцию только от Розумовича, то такую не стыдно и на экспорт. Есть баланс цены и качества. Все остальные колбасные цеха совершенно не зашли, поэтому даже рекомендовать не могу. Белорусская продукция, согласен, качественная, но дорогая для нашего кошелька. Так же с молочкой. Местные производители вполне удовлетворяют, но случаются перебои с сырьем, когда обычное молоко 2,5% исчезает с полок. За лярды настроить перерабатывающих заводов можно, но где брать сырье? Так что сначала надо озаботиться сельским хозяйством и производством мяса и молока. А у чиновников, как обычно, глаза заведущие, уже делят миллионные прибыли... в навозе не копаясь.
юля елиссева: Кустанайские макароны хуже качеством чем из других регионов. Покупаю или Цесну и Султан.
Я тоже такого мнения. Хоть они и пишут, что исключительно из твёрдых сортов пшеницы, мне кажется, что они добавляют или хлебопекарные сорта или какие другие. Или технологии у них отсталые. Тоже не беру корону.
yudjin: Белорусская продукция, согласен, качественная, но дорогая для нашего кошелька.
Насчёт макарон увы я тоже не патриот, насчёт масла. у нас в Раузете, который подо мной Деп, стоит на 500 тенге дороже белорусского. белорусское 1050 за 180 г пачку Деп 1500 тенге, даже не стал смотреть сколько граммов, беру село лесное , стоит как белорусское. А я в Минске был и ехал оттуда на Мазе 3000 км, это насколько у них дешевле?
А, что было с Кулагиным ?? Вы имеете ввиду его чудесное божественное "вознесение" или что то по работе?? В те годы вообще власть вообще ничем не напрягалась: - единственное в чём они усердствовали - это снос кинотеатра "Кустанай"; выделение зем.участка в центре города под строительства частного коммерческого магазина "Март" и контроль его строительство и вроде всё.
что касается местной молочки, то сейчас они сильно задрали цены. Сметану, масло и творог теперь покупаю павлодарские "Президент". Сметана у павлодарцев качеством не хуже местной, а масло и особенно творог на голову выше кустанайских.
Кстати, вроде Ленинский путь писал, что на этом же заседании Аксакалов озаботился тем, что Арай с 2015-го года водку не производит. Олды должны помнить её вкус. Особенно когда эта водка в конце 90-х под новый год пошла со вкусом резины.
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