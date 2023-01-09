Отправлено: - 22:48

ПолиграфЪ Боярышников:

Потому что они устали уже убираться за неряхами которые кидают мимо контейнеров т/о

[Исправлено: yudjin, 09.01.2023 - 22:51]

Цитата:Только "особо одаренные" не видят, что коробки и ящики явно с какого-то магазина, а вываливается все потому, что упоротым мусорщикам лень пройти по квартирам, сделать сверку с фактически проживающими и поставить столько контейнеров, сколько полагается, чтобы за день-два они не переполнялись с горой и пакеты просто не скатывались вниз.Но это же надо работать... а у нас коммунальщики это не любят....Проще же тупо списать на погрешности и влупить людям двойной тариф... как некоторые председатели... Привет, дачнику