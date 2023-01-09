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≡ Штраф за мат вырастет в 4 раза в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45923
Штраф за мат вырастет в 4 раза в Казахстане
Отправлено: 09.01.23 - 15:09
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Штраф за нецензурную брань в общественных местах (мелкое хулиганство) повысят в 4 раза в Казахстане. Об этом сообщил заместитель начальника управления Комитета административной полиций МВД Азамат Куримбаев.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8957
Штраф за мат вырастет в 4 раза в Казахстане
Отправлено: 09.01.23 - 22:48
#15
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Потому что они устали уже убираться за неряхами которые кидают мимо контейнеров т/о

Только "особо одаренные" не видят, что коробки и ящики явно с какого-то магазина, а вываливается все потому, что упоротым мусорщикам лень пройти по квартирам, сделать сверку с фактически проживающими и поставить столько контейнеров, сколько полагается, чтобы за день-два они не переполнялись с горой и пакеты просто не скатывались вниз.
Но это же надо работать... а у нас коммунальщики это не любят....
Проще же тупо списать на погрешности и влупить людям двойной тариф... как некоторые председатели... Привет, дачнику ;-)

[Исправлено: yudjin, 09.01.2023 - 22:51]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3591
Re: Штраф за мат вырастет в 4 раза в Казахстане
Отправлено: 10.01.23 - 10:07
#16
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Цитата:
alex_60:
курсы по мата


Значит, назрела необходимость, составления сборника по мату, по нецензурным выражениям, причём на официальном уровне ( протокол адм.нарушения и постановление суда- это официальные бумаги и на чём то они должны основыватся).
Алгоритм такой: - обьявляется конкурс на гос.закупки по мату и нецензурным выражения; сам тендер; выявление победителя по низкому ценовому предложению; откат заинтересованному чиновнику за победу в конкурсе; составление сборника матов и нецензурных выражении; выдача сборника адм.полиции для повседневной работы ( с инструкцией по работе и с толкованием когда мат - это хулиганский мат, а когда мат - помощник в работе) ; поступление в массовою продажу сборника в розницу через сеть магазинов "Меломан"( будет хитом сезона) ;
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21537
Штраф за мат вырастет в 4 раза в Казахстане
Отправлено: 10.01.23 - 10:21
#17
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Цитата:
yudjin:
что упоротым мусорщикам лень пройти по квартирам, сделат

Хм..
Зачем обзывать работников этой сферы упоротыми, да еще мусорщиками?
Уже само пренебрежение этих людей как то неправильно что ли, и ходить по квартирам они не обязаны.
Как это с правовой точки зрения?
Нас 240 квартир во дворе, плюс огромное количество магазинов и еще подвалы.
Всего пять мусорных контейнеров.
Постоянно чистота и порядок.
Это еще мусоропровод в девятине недавно заварили..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21537
Штраф за мат вырастет в 4 раза в Казахстане
Отправлено: 10.01.23 - 10:25
#18
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
так Амирке сколько лет? Что этими пакастями он уже овладел.Яблоко от яблони не далеко падает.Я

Ему скоро будет 4.
И кстати ты видел, чтобы я хоть на кого то матерился?
Ну или как ты, упрекал у кого либо всё семейство?
Вот видишь, сразу видно таких людей, издалека..

[Исправлено: 111, 10.01.2023 - 10:27]
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