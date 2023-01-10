Re: Аксакалов: Костанайская область имеет огромный потенциал по...

Отправлено: - 11:07

Недорогие колбасы косят под халяль под индейку или конина, с сыром и пормезаном, вроде из Астаны, село акколь, от800 до 1300 за кило.

Однако под разными специями, из дешёвого куриного фарша производитель видимо хочет выдать брендовый деликатес.

Тут же рядом действительно настоящие деликатесы копчёные и вяленые в вакууме, однако цены до ужаса высоки от пяти до тридцать тысяч, но производитель заграничный. Наши подобную свою продукцию делают совсем мало, редко где они есть...