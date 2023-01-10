Прогноз на 5 дней
ясно-34°C
  • 776 мм рт.ст.
  • 68% влажность
  • С-СЗ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Аксакалов: Костанайская область имеет огромный потенциал по экспорту продуктов питания
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45923
Аксакалов: Костанайская область имеет огромный потенциал по экспорту продуктов питания
Отправлено: 10.01.23 - 10:15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жители области обеспечены местными продуктами питания не в полной объеме, считает глава региона. Для этого необходимо максимально использовать имеющиеся в области ресурсы. О развитии пищевой промышленности говорили в прошедший понедельник в областном акимате.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21537
Re: Аксакалов: Костанайская область имеет огромный потенциал по...
Отправлено: 10.01.23 - 10:15
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Посмотрим..
Нахрапистость Аксакалова пока только на словах..
Посмотрим через лет пять на деле..
Как бы не получилось как с Кулагиным..
Профайл
Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
228
Re: Аксакалов: Костанайская область имеет огромный потенциал по...
Отправлено: 10.01.23 - 10:23
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что будет когда Кумар Иргибаевич узнает, что у нас даже бычья сперма импортируется, получается местные быки импотенты и не только быки, и не только в сексуальном плане, но и политические импотенты.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21537
Re: Аксакалов: Костанайская область имеет огромный потенциал по...
Отправлено: 10.01.23 - 10:39
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и зачем макароны одни и те же..
Те же Роллтоны, вполне нормальный конкурентноспособный бренд..
Раньше помню брали мы, неплохо.
Пока перешли на Султан и итальянские, те вообще отличные..
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5757
Re: Аксакалов: Костанайская область имеет огромный потенциал по...
Отправлено: 10.01.23 - 11:07
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недорогие колбасы косят под халяль под индейку или конина, с сыром и пормезаном, вроде из Астаны, село акколь, от800 до 1300 за кило.
Однако под разными специями, из дешёвого куриного фарша производитель видимо хочет выдать брендовый деликатес.
Тут же рядом действительно настоящие деликатесы копчёные и вяленые в вакууме, однако цены до ужаса высоки от пяти до тридцать тысяч, но производитель заграничный. Наши подобную свою продукцию делают совсем мало, редко где они есть...
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 50, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 49
Зарегистрированные пользователи: юля елиссева

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS