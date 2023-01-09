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≡ Штраф за мат вырастет в 4 раза в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45916
Штраф за мат вырастет в 4 раза в Казахстане
Отправлено: 09.01.23 - 15:09
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Штраф за нецензурную брань в общественных местах (мелкое хулиганство) повысят в 4 раза в Казахстане. Об этом сообщил заместитель начальника управления Комитета административной полиций МВД Азамат Куримбаев.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8957
Штраф за мат вырастет в 4 раза в Казахстане
Отправлено: 09.01.23 - 22:48
#15
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Потому что они устали уже убираться за неряхами которые кидают мимо контейнеров т/о

Только "особо одаренные" не видят, что коробки и ящики явно с какого-то магазина, а вываливается все потому, что упоротым мусорщикам лень пройти по квартирам, сделать сверку с фактически проживающими и поставить столько контейнеров, сколько полагается, чтобы за день-два они не переполнялись с горой и пакеты просто не скатывались вниз.
Но это же надо работать... а у нас коммунальщики это не любят....
Проще же тупо списать на погрешности и влупить людям двойной тариф... как некоторые председатели... Привет, дачнику ;-)

[Исправлено: yudjin, 09.01.2023 - 22:51]
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