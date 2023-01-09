Отправлено: - 17:18

yudjin:

Причем, с начала года, контейнеры опустошаются практически ежедневно, но игнорируется лежащий рядом. Он разносится ветром по всему двору. Это ли не осквернение общественного места?

[Исправлено: Домовенок, 09.01.2023 - 19:09]

Цитата:Потому что они устали уже убираться за неряхами которые кидают мимо контейнеров т/о