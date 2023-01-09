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≡ Штраф за мат вырастет в 4 раза в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45916
Штраф за мат вырастет в 4 раза в Казахстане
Отправлено: 09.01.23 - 15:09
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Штраф за нецензурную брань в общественных местах (мелкое хулиганство) повысят в 4 раза в Казахстане. Об этом сообщил заместитель начальника управления Комитета административной полиций МВД Азамат Куримбаев.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8957
Re: Штраф за мат вырастет в 4 раза в Казахстане
Отправлено: 09.01.23 - 15:09
#1
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Для чего издавать заведомо не выполнимые постановления? Кто будет регистрировать и выписывать штраф? Полисия?
Пусть они для начала скажут, много ли штрафов они выписали за выгул собак и кошек в неположенных местах, которые зас...ли все вокруг? Сколько раз они оштрафовали коммунальщиков за антисанитарные мусорные площадки, как эта вчера:




Причем, с начала года, контейнеры опустошаются практически ежедневно, но игнорируется лежащий рядом. Он разносится ветром по всему двору. Это ли не осквернение общественного места?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18637
Штраф за мат вырастет в 4 раза в Казахстане
Отправлено: 09.01.23 - 15:34
#2
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Новый Казахстан.
старых новых министров перетусовали,
добропорядочных полицаев будут выискивать,
за маты взялись.
лепота,усилий никаких,
в Новый Казахстан уже сияет цветными огнями.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18637
Штраф за мат вырастет в 4 раза в Казахстане
Отправлено: 09.01.23 - 15:37
#3
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Добропорядочных полицаям, которых если найдут,
придется направлять на курсы по матам.
страна у нас многонациональная,
языки многогранные. как отличить мат от не мата.
это же целая наука.

[Исправлено: alex_60, 09.01.2023 - 15:44]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18637
Re: Штраф за мат вырастет в 4 раза в Казахстане
Отправлено: 09.01.23 - 15:38
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а где возьмут специалистов по матам, они уже подготовлены?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18637
Re: Штраф за мат вырастет в 4 раза в Казахстане
Отправлено: 09.01.23 - 15:40
#5
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опять же такой нюанс,как и с курением.
улица- это общественное место или нет?
можно ли красиво рассказывать о чем нибудь на улице другу например?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18637
Re: Штраф за мат вырастет в 4 раза в Казахстане
Отправлено: 09.01.23 - 15:43
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
скорее всего раз уже закон готов, там решены технические вопросы,
как например детекторы и анализаторы мата.
на всех языках мира.
а как вы хотели, саке маке что ли будут определять .
как всегда.
нельзя .это в старом так было.
в Новом такие методы неприемлимы.
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nmv85
§ nmv85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.20
Сообщений:
117
Re: Штраф за мат вырастет в 4 раза в Казахстане
Отправлено: 09.01.23 - 16:07
#7
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А как с теми быть кто матом не ругается, а разговаривает и это его привычное дело. мы хотим воспитать высококультурное государство? Так сейчас такое творится в стране, что матом только и можно выразить .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21525
Re: Штраф за мат вырастет в 4 раза в Казахстане
Отправлено: 09.01.23 - 16:29
#8
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У нас Амирка научился посылать и показывать фак..
Уже как полгода свободно владеет.
Рецидивист..
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1062
Штраф за мат вырастет в 4 раза в Казахстане
Отправлено: 09.01.23 - 17:18
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Причем, с начала года, контейнеры опустошаются практически ежедневно, но игнорируется лежащий рядом. Он разносится ветром по всему двору. Это ли не осквернение общественного места?


Потому что они устали уже убираться за неряхами которые кидают мимо контейнеров т/о

[Исправлено: Домовенок, 09.01.2023 - 19:09]
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
433
Re: Штраф за мат вырастет в 4 раза в Казахстане
Отправлено: 09.01.23 - 21:21
#10
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глядя на цены и на наших правителей невозможно не заругаться. С ценами бы боролись -намного бы больше толка было бы и народ не так бы ругался.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5756
Штраф за мат вырастет в 4 раза в Казахстане
Отправлено: 09.01.23 - 21:50
#11
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Очень интересно знать,прежде разрешенные слова как вроде с*ка, ш***ва, ман***ошка, пе***аст и другие, они до сих пор относятся к литературным, а вдруг депутаты и их запретили

[Исправлено: Домовенок, 09.01.2023 - 22:18]
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
167
Re: Штраф за мат вырастет в 4 раза в Казахстане
Отправлено: 09.01.23 - 22:11
#12
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Цитата:
111:
У нас Амирка научился посылать и показывать фак.. Уже как полгода свободно владеет. Рецидивист..


.....так Амирке сколько лет? Что этими пакастями он уже овладел.Яблоко от яблони не далеко падает.Я так понимаю у тебя всё семейство этим занимается.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3294
Re: Штраф за мат вырастет в 4 раза в Казахстане
Отправлено: 09.01.23 - 22:38
#13
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Вычитала интересную инфррмацию о мате :lol: :
"мат – это спонтанная речевая реакция на неожиданную и, как правило, неприятную ситуацию. ... функции применения обсценной лексики насчитывают двадцать семь пунктов. В том числе – когда она воспринимается, как искусство. А в психоанализе она применяется для лечения нервных расстройств, а такж с целью не допустить нервных расстройств, как последствий стресса, в принципе. А вы знаете, кстати, что мат одномоментно повышает физическую силу и выносливость? Потому что он дает силы терпеть. Мат там – речевой признак беды и неприятностей, с ним обращаются аккуратно – разгружая психику. Если употреблять часто и напоказ, то наступит привыкание и «лекарство» не подействует".
Вот полицейским и надо пресекать это "часто и напоказ", чтобы мат выполнял только функцию "лекарство"! :lol:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3294
Re: Штраф за мат вырастет в 4 раза в Казахстане
Отправлено: 09.01.23 - 22:47
#14
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Цитата:
сайлау курманов:
с*ка, ш***ва, ман***ошка, пе***аст и другие, они до сих пор относятся к литературным,


Да, это не мат!
А слово "педераст", так вообще имеет греческое происхождение, к русскому мату никаким боком не относится. Оно, хоть и считается оскорбительным для мужчин, но уж совсем не заслуживает, чтобы его так стыдливо заменяли звёздочками.
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