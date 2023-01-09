Штраф за нецензурную брань в общественных местах (мелкое хулиганство) повысят в 4 раза в Казахстане. Об этом сообщил заместитель начальника управления Комитета административной полиций МВД Азамат Куримбаев. Читать новость
Для чего издавать заведомо не выполнимые постановления? Кто будет регистрировать и выписывать штраф? Полисия? Пусть они для начала скажут, много ли штрафов они выписали за выгул собак и кошек в неположенных местах, которые зас...ли все вокруг? Сколько раз они оштрафовали коммунальщиков за антисанитарные мусорные площадки, как эта вчера:
Причем, с начала года, контейнеры опустошаются практически ежедневно, но игнорируется лежащий рядом. Он разносится ветром по всему двору. Это ли не осквернение общественного места?
скорее всего раз уже закон готов, там решены технические вопросы, как например детекторы и анализаторы мата. на всех языках мира. а как вы хотели, саке маке что ли будут определять . как всегда. нельзя .это в старом так было. в Новом такие методы неприемлимы.
А как с теми быть кто матом не ругается, а разговаривает и это его привычное дело. мы хотим воспитать высококультурное государство? Так сейчас такое творится в стране, что матом только и можно выразить .
Вычитала интересную инфррмацию о мате : "мат – это спонтанная речевая реакция на неожиданную и, как правило, неприятную ситуацию. ... функции применения обсценной лексики насчитывают двадцать семь пунктов. В том числе – когда она воспринимается, как искусство. А в психоанализе она применяется для лечения нервных расстройств, а такж с целью не допустить нервных расстройств, как последствий стресса, в принципе. А вы знаете, кстати, что мат одномоментно повышает физическую силу и выносливость? Потому что он дает силы терпеть. Мат там – речевой признак беды и неприятностей, с ним обращаются аккуратно – разгружая психику. Если употреблять часто и напоказ, то наступит привыкание и «лекарство» не подействует". Вот полицейским и надо пресекать это "часто и напоказ", чтобы мат выполнял только функцию "лекарство"!
сайлау курманов: с*ка, ш***ва, ман***ошка, пе***аст и другие, они до сих пор относятся к литературным,
Да, это не мат! А слово "педераст", так вообще имеет греческое происхождение, к русскому мату никаким боком не относится. Оно, хоть и считается оскорбительным для мужчин, но уж совсем не заслуживает, чтобы его так стыдливо заменяли звёздочками.
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