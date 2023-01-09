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≡ "Хочу увидеть результат" - Потенциал промышленности Костанайской области обсудили в акимате
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45916
"Хочу увидеть результат" - Потенциал промышленности Костанайской области обсудили в акимате
Отправлено: 09.01.23 - 16:41
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Отмечается рост в обрабатывающем секторе - здесь произвели продукцию на 1,4 трлн тенге (на 8,7% больше, чем в 2021 году). Но сократились на 18,2% объемы горнодобывающей отрасли. Причина - санкции в отношении России.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21525
Re: "Хочу увидеть результат" - Потенциал...
Отправлено: 09.01.23 - 16:41
#1
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Как в футболе..
Или он есть, или тебе забили очередной гол..
Хотеть не вредно..
Надо профессионально играть, и то не факт..
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
624
Re: "Хочу увидеть результат" - Потенциал...
Отправлено: 09.01.23 - 16:52
#2
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Ладно, в СССР ССГОК строился изначально, как сырьевая база для Магнитогорска...
Но за 30 лет "независимости" можно было построить металлургический комбинат в Рудном, чтобы не рудой торговать, а металлопрокатом.
Кто мешал?
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
280
Re: "Хочу увидеть результат" - Потенциал...
Отправлено: 09.01.23 - 17:47
#3
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Цитата:
Skeptic:
Кто мешал?

Рентабельность мешала. В настоящее время насколько понятно из открытых источников добыча руды в самом Рудном практически завершена. Идет добыча в других карьерах... Качар, Кушмурун. Если вы думаете что там тоже бескрайние просторы то это не так. Точнее так, но чем дальше тем руда дороже из-за сложности залегания. А металлургические комбинаты обычно делаются в точке наиболее "равноудаленной" от нескольких источников сырья. Для металлургии это в первую очередь уголь и руда. Поэтому в СССР металлургия была в Магнитке и Караганде..... Т.к. в отличие от карьера остановка процесса при плавке имеет более тяжелые последствия.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9123
Re: "Хочу увидеть результат" - Потенциал...
Отправлено: 09.01.23 - 18:00
#4
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Цитата:
- Мы много производим осенью, потом продаем по другим регионам, а в период, когда нужно держать цены, у нас оборудования нет, складов нет, соответствующих хранилищ нет, - добавил Аксакалов.

Источник:

То есть аким предлагает вкладываться в социальный бизнес?
Надо взять огромный кредит,построить современные овощехранилища,для того, что бы весной, за свой счёт сдерживать цены на овощи?
Может быть кто уже и забыл,но я то хорошо помню ,как год назад по магазинам ходили мониторинговые группы и следили что бы капуста стоила не дороже 104 тнгкг,в то время когда на складской её оптом отпускали по 300-320.Чувствую то же самое будет с этими овощехранилищами,когда придёт время тебе скажут,государство дало тебе денег,теперь настал твой черёд отдать должок,вот предельно допустимые цены как хочешь так и работай.
Интересно найдутся желающие?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21525
"Хочу увидеть результат" - Потенциал промышленности Костанайской области обсудили в акимате
Отправлено: 09.01.23 - 18:06
#5
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21525
"Хочу увидеть результат" - Потенциал промышленности Костанайской области обсудили в акимате
Отправлено: 09.01.23 - 18:06
#6
Комментарий удален модератором.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
984
Re: "Хочу увидеть результат" - Потенциал...
Отправлено: 09.01.23 - 18:14
#7
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это расширенное засендание?
в узком, стало быть, известно кто...
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3589
Re: "Хочу увидеть результат" - Потенциал...
Отправлено: 09.01.23 - 18:53
#8
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Снова будет дешёвая, но относительно, хорошего качества, народная водка "Арай" ??
Интересно: - кто был инициатором закрытия арайки ??
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21525
"Хочу увидеть результат" - Потенциал промышленности Костанайской области обсудили в акимате
Отправлено: 09.01.23 - 19:25
#9
Комментарий удален модератором.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9123
"Хочу увидеть результат" - Потенциал промышленности Костанайской области обсудили в акимате
Отправлено: 09.01.23 - 19:52
#10
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Цитата:
ACROS:
Снова будет дешёвая, но относительно, хорошего качества, народная водка "Арай" ?

Минимальная цена для всех одинаковая,так что ценой демпинговать не получиться.
Цитата:
ACROS:
Интересно: - кто был инициатором закрытия арайки ??

Сами сдулись,спирт не тот разлили,а в это время пришёл вимпекс,со своими призами под крышечкой.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5756
Re: "Хочу увидеть результат" - Потенциал...
Отправлено: 09.01.23 - 20:18
#11
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Кажется в 15 году или раньше, на работающий цех фирмы лидер, был самый настоящий налет людей в форме, последние буквально оцепили по периметру и вышвырнули охрану, работяг,склады опечатали. Через неделю завод разобрали по винтику и осталась лишь голая площадка. Такая же участь постигла Арай, семей-су, ещё несколько фирм на юге. Остались Кокшетау Минводы(Хаома) и ещё несколько в тч Бахус. Говорили всякое, передел и рейдерство. Имен уже не помню.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
624
Re: "Хочу увидеть результат" - Потенциал...
Отправлено: 09.01.23 - 22:03
#12
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Цитата:
5555:
Рентабельность мешала.

И именно из-за низкой рентабельности в Рудном построили металлопрокатный цех(для себя), а в Кустанае хотят строить завод по выпуску чугунных болванок(для КамАЗа)?
Запасов руды в области хватит ещё на пару сотен лет. Если даже не учитывать развитие технологий в будущем, смысл строить комбинат на месте есть. Просто кому-то не выгодно.
И да... В Кушмуруне бурый уголь, а не железная руда.
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