Отправлено: - 16:13

saba:

Столько шума было про 7 лет однократно,

Цитата:Не уверен, на 100 процентов.Какой нибудь депутат выйдет и скажет, что надо переизбираться заранее, потому что народ вдруг потребует и тд и тп..С Назарбаевым когда то выборы проходили влвреия?