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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 544 из 544«1...542543544
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25627
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.01.23 - 00:14
#8146
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КОстанайцы, скажите мне.
Куда Архимеда - подевали?... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21525
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.01.23 - 00:21
#8147
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Цитата:
drakon:
КОстанайцы, скажите мне. Куда Архимеда - подевали?...

На пост президента баллотироваться будет..
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25627
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.01.23 - 00:30
#8148
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Цитата:
111:
На пост президента баллотироваться будет.

А когда - выборы?... :lol: :-(
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21525
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.01.23 - 00:42
#8149
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Цитата:
drakon:
когда - выборы?.

Через лет пять
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21525
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.01.23 - 16:53
#8150
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25627
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.01.23 - 16:59
#8151
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В КОстанае, тоже такой
мороз - жлут?... :lol: :oops:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21525
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.01.23 - 17:30
#8152
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С Рождеством дракоша!

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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25627
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.01.23 - 23:28
#8153
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Цитата:
111:
С Рождеством дракоша!

Спасибо, малыш... :oops: :oops: :oops:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3292
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.01.23 - 15:41
#8154
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Рождество встретили, Новый год встретили - не заметим, как зима пройдёт
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18637
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.01.23 - 15:47
#8155
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Цитата:
таноми52:
Новый год встретили


не до конца.
заключительный аккорд еще.
елки еще моргают в окнах домов.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2990
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.01.23 - 16:04
#8156
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Цитата:
alex_60:
Новый год встретили не до конца. заключительный аккорд еще. елки еще моргают в окнах домов.


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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1064
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.01.23 - 16:09
#8157
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Цитата:
111:
Через лет пять

Столько шума было про 7 лет однократно, чем слушаете то? Вот это и называется правовой нигилизм, когда на законы пофиг.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1064
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.01.23 - 16:11
#8158
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Цитата:
drakon:
тоже такой мороз - жлут?.

Официально 32, в машине 37 в пол пятого утра показывало
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21525
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.01.23 - 16:13
#8159
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Цитата:
saba:
Столько шума было про 7 лет однократно,

Не уверен, на 100 процентов.
Какой нибудь депутат выйдет и скажет, что надо переизбираться заранее, потому что народ вдруг потребует и тд и тп..
С Назарбаевым когда то выборы проходили влвреия?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7082
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.01.23 - 20:14
#8160
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Цитата:
111:
Не уверен, на 100 процентов.

Цитата:
111:
что надо переизбираться заранее

----Таки вроде теперь только на один срок ??
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