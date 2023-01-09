"Хочу увидеть результат" - Потенциал промышленности Костанайской области обсудили в акимате
Отправлено: 09.01.23 - 16:41
Отмечается рост в обрабатывающем секторе - здесь произвели продукцию на 1,4 трлн тенге (на 8,7% больше, чем в 2021 году). Но сократились на 18,2% объемы горнодобывающей отрасли. Причина - санкции в отношении России. Читать новость
Ладно, в СССР ССГОК строился изначально, как сырьевая база для Магнитогорска... Но за 30 лет "независимости" можно было построить металлургический комбинат в Рудном, чтобы не рудой торговать, а металлопрокатом. Кто мешал?
Рентабельность мешала. В настоящее время насколько понятно из открытых источников добыча руды в самом Рудном практически завершена. Идет добыча в других карьерах... Качар, Кушмурун. Если вы думаете что там тоже бескрайние просторы то это не так. Точнее так, но чем дальше тем руда дороже из-за сложности залегания. А металлургические комбинаты обычно делаются в точке наиболее "равноудаленной" от нескольких источников сырья. Для металлургии это в первую очередь уголь и руда. Поэтому в СССР металлургия была в Магнитке и Караганде..... Т.к. в отличие от карьера остановка процесса при плавке имеет более тяжелые последствия.
То есть аким предлагает вкладываться в социальный бизнес? Надо взять огромный кредит,построить современные овощехранилища,для того, что бы весной, за свой счёт сдерживать цены на овощи? Может быть кто уже и забыл,но я то хорошо помню ,как год назад по магазинам ходили мониторинговые группы и следили что бы капуста стоила не дороже 104 тнгкг,в то время когда на складской её оптом отпускали по 300-320.Чувствую то же самое будет с этими овощехранилищами,когда придёт время тебе скажут,государство дало тебе денег,теперь настал твой черёд отдать должок,вот предельно допустимые цены как хочешь так и работай. Интересно найдутся желающие?
Кажется в 15 году или раньше, на работающий цех фирмы лидер, был самый настоящий налет людей в форме, последние буквально оцепили по периметру и вышвырнули охрану, работяг,склады опечатали. Через неделю завод разобрали по винтику и осталась лишь голая площадка. Такая же участь постигла Арай, семей-су, ещё несколько фирм на юге. Остались Кокшетау Минводы(Хаома) и ещё несколько в тч Бахус. Говорили всякое, передел и рейдерство. Имен уже не помню.
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