Отправлено: - 18:00





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=47723 - Мы много производим осенью, потом продаем по другим регионам, а в период, когда нужно держать цены, у нас оборудования нет, складов нет, соответствующих хранилищ нет, - добавил Аксакалов.Источник:

Цитата:То есть аким предлагает вкладываться в социальный бизнес?Надо взять огромный кредит,построить современные овощехранилища,для того, что бы весной, за свой счёт сдерживать цены на овощи?Может быть кто уже и забыл,но я то хорошо помню ,как год назад по магазинам ходили мониторинговые группы и следили что бы капуста стоила не дороже 104 тнгкг,в то время когда на складской её оптом отпускали по 300-320.Чувствую то же самое будет с этими овощехранилищами,когда придёт время тебе скажут,государство дало тебе денег,теперь настал твой черёд отдать должок,вот предельно допустимые цены как хочешь так и работай.Интересно найдутся желающие?