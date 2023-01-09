Отправлено: - 15:09

Для чего издавать заведомо не выполнимые постановления? Кто будет регистрировать и выписывать штраф? Полисия?Пусть они для начала скажут, много ли штрафов они выписали за выгул собак и кошек в неположенных местах, которые зас...ли все вокруг? Сколько раз они оштрафовали коммунальщиков за антисанитарные мусорные площадки, как эта вчера:Причем, с начала года, контейнеры опустошаются практически ежедневно, но игнорируется лежащий рядом. Он разносится ветром по всему двору. Это ли не осквернение общественного места?