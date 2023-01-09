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≡ Штраф за мат вырастет в 4 раза в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45914
Штраф за мат вырастет в 4 раза в Казахстане
Отправлено: 09.01.23 - 15:09
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Штраф за нецензурную брань в общественных местах (мелкое хулиганство) повысят в 4 раза в Казахстане. Об этом сообщил заместитель начальника управления Комитета административной полиций МВД Азамат Куримбаев.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8956
Re: Штраф за мат вырастет в 4 раза в Казахстане
Отправлено: 09.01.23 - 15:09
#1
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Для чего издавать заведомо не выполнимые постановления? Кто будет регистрировать и выписывать штраф? Полисия?
Пусть они для начала скажут, много ли штрафов они выписали за выгул собак и кошек в неположенных местах, которые зас...ли все вокруг? Сколько раз они оштрафовали коммунальщиков за антисанитарные мусорные площадки, как эта вчера:




Причем, с начала года, контейнеры опустошаются практически ежедневно, но игнорируется лежащий рядом. Он разносится ветром по всему двору. Это ли не осквернение общественного места?
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18631
Штраф за мат вырастет в 4 раза в Казахстане
Отправлено: 09.01.23 - 15:34
#2
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Новый Казахстан.
старых новых министров перетусовали,
добропорядочных полицаев будут выискивать,
за маты взялись.
лепота,усилий никаких,
в Новый Казахстан уже сияет цветными огнями.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18631
Re: Штраф за мат вырастет в 4 раза в Казахстане
Отправлено: 09.01.23 - 15:37
#3
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Добропорядочных полицаям, которых если найдут,
придется напрявть на курсы по матам.
страна у нас многонациональная,
языки многогранный. как отличить мат от не мата.
это же целая наука.
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* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18631
Re: Штраф за мат вырастет в 4 раза в Казахстане
Отправлено: 09.01.23 - 15:38
#4
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а где возьмут специалистов по матам, они уже подготовлены?
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