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≡ Это не стимулирование, это паразитирование - депутат о триллионах государства в банках Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45912
Это не стимулирование, это паразитирование - депутат о триллионах государства в банках Казахстана
Отправлено: 09.01.23 - 09:54
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Депутат Мажилиса Юрий Ли высказался о проблеме прибыли банков второго уровня за счет казахстанских налогоплательщиков. По его мнению, государственные деньги отдаются в долг государству, но зарабатывают на этом банки второго уровня.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
622
Re: Это не стимулирование, это паразитирование - депутат о...
Отправлено: 09.01.23 - 09:54
#1
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Всем давно понятно, что Самрук-Казна - паразит бесполезный.
Давно всем известно, что т.н. "госкомпании" превратили в частные лавочки, где вся прибыль, которая должна идти в бюджет государства, растаскивается по карманам "манагеров".
С чего это вдруг "депутат" решил америку открывать? Разрешили озвучить проблему? Кто-то с кем-то вовремя не поделился?
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5754
Re: Это не стимулирование, это паразитирование - депутат о...
Отправлено: 09.01.23 - 10:40
#2
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Я же говорю, надо красных комиссаров призвать на гос службу, они долго не будут церемониться, признают врагом народа и к стенке
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3588
Re: Это не стимулирование, это паразитирование - депутат о...
Отправлено: 09.01.23 - 11:52
#3
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Цитата:
Skeptic:
Разрешили озвучить проблему?


Я всегда, в таких случаях говорил: - и судя по отпискам двух силовых гос.органов, да и у аудиторов происходит то же самое: - не получили команду "фас" от политического руководства.
Банки, по крайней мере, системообразующие, ЧЬИ ??; нефть, газ - через КОГО идут ??
В стране денег - ВАЛОМ. И поэтому можно проводить чемпионаты, ЭКСПО, строить ЛРТ.
Куда до нас какой то крохотной Норвегии.
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