Отправлено: - 11:52

Skeptic:

Разрешили озвучить проблему?

Цитата:Я всегда, в таких случаях говорил: - и судя по отпискам двух силовых гос.органов, да и у аудиторов происходит то же самое: - не получили команду "фас" от политического руководства.Банки, по крайней мере, системообразующие, ЧЬИ ??; нефть, газ - через КОГО идут ??В стране денег - ВАЛОМ. И поэтому можно проводить чемпионаты, ЭКСПО, строить ЛРТ.Куда до нас какой то крохотной Норвегии.