Re: Стоимость обучения в вузах может вырасти в Казахстане

Отправлено: - 09:20

Дети идите учится в нефтегаз. Мой брат отучился , начинал работать рабочим на буровых, а щас в Москве большой директор. Всякая зелёная энергетика может и будет где-то в европах но у нас ещё 300 лет не будет.