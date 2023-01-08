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≡ Стоимость обучения в вузах может вырасти в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45912
Стоимость обучения в вузах может вырасти в Казахстане
Отправлено: 08.01.23 - 10:03
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Вице-министр пояснил, что вузы имеют академическую и управленческую свободу и могут самостоятельно менять стоимость обучения. Средняя стоимость высшего образования в Казахстане, по его словам, составляет 300-400 тенге.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18627
Re: Стоимость обучения в вузах может вырасти в Казахстане
Отправлено: 08.01.23 - 10:03
#1
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///Средняя стоимость высшего образования в Казахстане, по его словам, составляет 300-400 тенге.//

недорого.
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
187
Re: Стоимость обучения в вузах может вырасти в Казахстане
Отправлено: 09.01.23 - 09:08
#2
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Информационные технологии и робототехника в КРУ им Байтурсынова обучение за год 500000 тнг в прошлом году стоило.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18627
Стоимость обучения в вузах может вырасти в Казахстане
Отправлено: 09.01.23 - 09:19
#3
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Цитата:
alex_60:
///Средняя стоимость высшего образования в Казахстане, по его словам, составляет 300-400 тенге.//

недорого.


так никто и не исправил.

[Исправлено: alex_60, 09.01.2023 - 09:19]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11884
Re: Стоимость обучения в вузах может вырасти в Казахстане
Отправлено: 09.01.23 - 09:20
#4
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Дети идите учится в нефтегаз. Мой брат отучился , начинал работать рабочим на буровых, а щас в Москве большой директор. Всякая зелёная энергетика может и будет где-то в европах но у нас ещё 300 лет не будет.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18627
Стоимость обучения в вузах может вырасти в Казахстане
Отправлено: 09.01.23 - 09:24
#5
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наверное и уровень высшего образования растет
с ростом стоимости за обучение.
также как и уровень медицинского обслуживания
с повышением зарплаты у врачей.
ну и тд.
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nmv85
§ nmv85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.20
Сообщений:
116
Re: Стоимость обучения в вузах может вырасти в Казахстане
Отправлено: 09.01.23 - 09:41
#6
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С нынешней заплатой и ценами все пойдут учиться на Гагарина 68
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
622
Re: Стоимость обучения в вузах может вырасти в Казахстане
Отправлено: 09.01.23 - 09:58
#7
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Как в "медицине" главное - не вылечить, а деньги взять,
так и в "образовании" главное - не знания дать, а деньги взять...
Скушно уже.
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