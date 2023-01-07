Отправлено: - 13:00

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Цитата:Я так же думаю. Я уже говорил надо в акимат народного избранника втюхивать. Например Ильяса или Марикджана. Свои люди нужны. Там походу дела договоримся уже . Кому ляшку конины, кому красивый рассказ про будущее города. Вобщем дайте мне 5 лет, и я буду руководить страной находясь на острове в цветной майке с кубинской сигарой в руках.