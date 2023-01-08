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≡ Николай ВОРОНИН: Полная поддержка президента
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45911
Николай ВОРОНИН: Полная поддержка президента
Отправлено: 08.01.23 - 10:32
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12 декабря, выступая на расширенном заседании правительства, Токаев предположил, что 2023 год будет более сложным и трудным, чем 2022-й. И тут же министры рьяно кинулись претворять в жизнь предположение президента.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1006
Николай ВОРОНИН: Полная поддержка президента
Отправлено: 09.01.23 - 01:25
#15
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