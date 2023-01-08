12 декабря, выступая на расширенном заседании правительства, Токаев предположил, что 2023 год будет более сложным и трудным, чем 2022-й. И тут же министры рьяно кинулись претворять в жизнь предположение президента. Читать новость
Что то нового в статье тов. Воронина - нет. Одно нытьё: - даже Ильяс ноет как то интереснее, с инициативами типа проверок избиркомов на количества фальшивых голосов. Вот вам, бесплатно, инициатива: - в Караганде после ареста свата Назарбаева, бывшего учителя физкультуры тов. К.Боранбаева ( действительно - Казахстан - страна возможностей, не хуже Америки: - учитель физкультуры в китайских трениках и 15 место в списке Форбс ) - после команды "фас" соответствующим органам, - инициировали законность передачи земельного участка в центре города под Макдональдс, путём сноса СОЦИАЛЬНОГО предприятия. У нас примерно, такая же картина, один в один: - центр города, вековые ели или сосны и на открытий рядовой забегаловки- сам аким области. Добринцов - когда вы открывали своё сельпо, кто то из сельского акимата Затаболовки в ранге хотя бы рядового специалиста был, ленточку вам разрезал ???
ACROS: У нас примерно, такая же картина, один в один: - центр города, вековые ели или сосны и на открытий рядовой забегаловки- сам аким области. Добринцов - когда вы открывали своё сельпо, кто то из сельского акимата Затаболовки в ранге хотя бы рядового специалиста был, ленточку вам разрезал ?
Ну сравнил Если уж в Москве первый мак открывали с такой помпой как минимум ледокоЛ на воду спустили и народу пришло как на майкла Джексона то у нас странно как ещё премьер министр не приехал открывать Смотрю странный парадокс у советских по менталитету У них страна из за нехватки джинс развалилась А они до сих пор не понимают почему общество потребления так млеет перед брендами мак,Эппл,мерс и остальным Потомучто развитие урбанистики это автоматическое развитие мещанства а мещанин любит товары и любит покупать много А что покупать когда по телику ты видишь макдонольдсы и макбуки а на яву чебуреки и транзисторы)) КГБ в советское время не считало это за проблему А молодежь только этим и болело Поэтому кстати россияне повалившие от мобилизации в первую очередь побежали в наши макдонольдсы Это уже религия потребления и ничего ты с этим не сделаешь это инстинкт капитализма Поэтому и запад в первую очередь сделал ставку на это в первые месяцы войны уводя все бренды из России Горожане это уже почувствовали
Когда первый макдональдс в Москве открывали, я волею судеб оказался рядом с памятником Пушкину в 6 часов утра, а там очередь уже стояла. Мы с пересадкой в Питер на экскурсию, почему то всю ночь в Москве были. Не знал тогда, что присутствую при историческом событии. Ну и соглашусь, Мак это какой то символ, американцы всегда из всего любят звёзд делать. Так что это не забегаловка, а символ. Правда не всем по вкусу, я один раз был и то в Челябинске, понял не моё и сразу успокоился.А по поводу закрытия, так позиция Макдональдса у меня лично вызывает уважение, не имеют они доверия к нашему качеству, не могут сами проконтролировать весь процесс, так невзирая на финансовые потери прикрыли лавочку. А могли бы закрыть глаза на некоторые недочёты и ели бы наши детишки в фирменном ресторане быстрого питания бургеры такие же по качеству. как из уличного павильона.
Vit: Я свой первый макдонось услышал и узнал когда мне сына сказал, папа скинь 10 000 на мак. Мы с друзьями идём в кино и там мак.
Он чё там всё меню скупил за 10ку?)) Или покушать любит?)) Цитата:
saba: по поводу закрытия, так позиция Макдональдса у меня лично вызывает уважение, не имеют они доверия к нашему качеству, не могут сами проконтролировать весь процесс, так невзирая на финансовые потери прикрыли
Да не в качестве и не в процессе дело Мак это фабрика еды И как любая фабрика (западная) у них задача Чтобы их рестораны от Лос Анджелесе до Москвы были одинаковыми Чтобы Женя Лукашин сонный,пьяный мог вылететь из Москвы прилететь в Костанай зайти в мак и на ощупь зная где туалет в маке найти его Также он знает что бургеры тут тоже будут такие же как в Москве И нечего боятся Отсюда и уход мака потомучто завод по производству котлет для мака остался в России и обслуживает вкусно и точку И мак не разрешил казахстанской сети закупать там котлеты А если котлеты делать на другом заводе то это будет уже не мак Пусть даже котлеты будут вкуснее и сочнее но это будет уже не мак вот и вся проблема
Я как-то ещё летом с сыном заходил, надо было время убить, около часа, так пошли в эту богадельню, взяли два бургера, булочка с разрезом и котлетой и два кофе. Сын отдал 4800, я бы лучше два кило от самки конины куском,беш сварил и ещё на утро осталось бы и собаке тоже. Больше ни одной ногой не пойду.
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