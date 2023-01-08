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ACROS:

У нас примерно, такая же картина, один в один: - центр города, вековые ели или сосны и на открытий рядовой забегаловки- сам аким области. Добринцов - когда вы открывали своё сельпо, кто то из сельского акимата Затаболовки в ранге хотя бы рядового специалиста был, ленточку вам разрезал ?

Цитата:Ну сравнилЕсли уж в Москве первый мак открывали с такой помпой как минимум ледокоЛ на воду спустили и народу пришло как на майкла Джексона то у нас странно как ещё премьер министр не приехал открыватьСмотрю странный парадокс у советских по менталитетуУ них страна из за нехватки джинс развалиласьА они до сих пор не понимают почему общество потребления так млеет перед брендами мак,Эппл,мерс и остальнымПотомучто развитие урбанистики это автоматическое развитие мещанства а мещанин любит товары и любит покупать многоА что покупать когда по телику ты видишь макдонольдсы и макбуки а на яву чебуреки и транзисторы))КГБ в советское время не считало это за проблемуА молодежь только этим и болелоПоэтому кстати россияне повалившие от мобилизации в первую очередь побежали в наши макдонольдсыЭто уже религия потребления и ничего ты с этим не сделаешь это инстинкт капитализмаПоэтому и запад в первую очередь сделал ставку на это в первые месяцы войны уводя все бренды из РоссииГорожане это уже почувствовали