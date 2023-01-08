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≡ Николай ВОРОНИН: Полная поддержка президента
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45911
Николай ВОРОНИН: Полная поддержка президента
Отправлено: 08.01.23 - 10:32
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12 декабря, выступая на расширенном заседании правительства, Токаев предположил, что 2023 год будет более сложным и трудным, чем 2022-й. И тут же министры рьяно кинулись претворять в жизнь предположение президента.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3586
Николай ВОРОНИН: Полная поддержка президента
Отправлено: 08.01.23 - 10:32
#1
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Что то нового в статье тов. Воронина - нет. Одно нытьё: - даже Ильяс ноет как то интереснее, с инициативами типа проверок избиркомов на количества фальшивых голосов.
Вот вам, бесплатно, инициатива: - в Караганде после ареста свата Назарбаева, бывшего учителя физкультуры тов. К.Боранбаева ( действительно - Казахстан - страна возможностей, не хуже Америки: - учитель физкультуры в китайских трениках и 15 место в списке Форбс ) - после команды "фас" соответствующим органам, - инициировали законность передачи земельного участка в центре города под Макдональдс, путём сноса СОЦИАЛЬНОГО предприятия.
У нас примерно, такая же картина, один в один: - центр города, вековые ели или сосны и на открытий рядовой забегаловки- сам аким области.
Добринцов - когда вы открывали своё сельпо, кто то из сельского акимата Затаболовки в ранге хотя бы рядового специалиста был, ленточку вам разрезал ???

[Исправлено: ACROS, 08.01.2023 - 10:46]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9121
Re: Николай ВОРОНИН: Полная поддержка президента
Отправлено: 08.01.23 - 11:06
#2
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Цитата:
Добринцов - когда вы открывали своё сельпо, кто то из сельского акимата Затаболовки в ранге хотя бы рядового специалиста был, ленточку вам разрезал ???

Источник:

От акимата никого не было,друзья были и хорошие знакомые,разрезали ленточку,обмыли это дело и начался мой нелёгкий ,трудовой путь спекулянта.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1062
Re: Николай ВОРОНИН: Полная поддержка президента
Отправлено: 08.01.23 - 12:08
#3
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Цитата:
ACROS:
сельпо,

У Добринцова красивое сельпо, я когда проезжаю. вижу знакомые вишенки. радуюсь. как будто хорошего знакомого встретил, внутрь правда не заходил, но не сомневаюсь, что и там на высоте.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1062
Re: Николай ВОРОНИН: Полная поддержка президента
Отправлено: 08.01.23 - 12:10
#4
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А про статью ничего сказать не могу. Ничего нового про то, что в жизни ничего хорошего нет, как говорил Н.В.Гоголь:" Скушно на этом свете господа!"
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3586
Николай ВОРОНИН: Полная поддержка президента
Отправлено: 08.01.23 - 15:47
#5
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Цитата:
saba:
красивое сельпо


А, где оно расположено: - я часто ездию в "ДГ Технолоджи", за гербецидами: - заеду , сделаю выручку.

[Исправлено: ACROS, 08.01.2023 - 15:47]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1062
Николай ВОРОНИН: Полная поддержка президента
Отправлено: 08.01.23 - 19:46
#6
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Цитата:
ACROS:
А, где оно расположено:

По Поповича едешь не проедешь, вишенки светят, ну и надпись, если никогда не видел ягоды :-)

[Исправлено: saba, 08.01.2023 - 19:53]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13328
Николай ВОРОНИН: Полная поддержка президента
Отправлено: 08.01.23 - 21:55
#7
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Цитата:
ACROS:
У нас примерно, такая же картина, один в один: - центр города, вековые ели или сосны и на открытий рядовой забегаловки- сам аким области. Добринцов - когда вы открывали своё сельпо, кто то из сельского акимата Затаболовки в ранге хотя бы рядового специалиста был, ленточку вам разрезал ?

Ну сравнил
Если уж в Москве первый мак открывали с такой помпой как минимум ледокоЛ на воду спустили и народу пришло как на майкла Джексона то у нас странно как ещё премьер министр не приехал открывать
Смотрю странный парадокс у советских по менталитету
У них страна из за нехватки джинс развалилась
А они до сих пор не понимают почему общество потребления так млеет перед брендами мак,Эппл,мерс и остальным
Потомучто развитие урбанистики это автоматическое развитие мещанства а мещанин любит товары и любит покупать много
А что покупать когда по телику ты видишь макдонольдсы и макбуки а на яву чебуреки и транзисторы))
КГБ в советское время не считало это за проблему
А молодежь только этим и болело
Поэтому кстати россияне повалившие от мобилизации в первую очередь побежали в наши макдонольдсы
Это уже религия потребления и ничего ты с этим не сделаешь это инстинкт капитализма
Поэтому и запад в первую очередь сделал ставку на это в первые месяцы войны уводя все бренды из России
Горожане это уже почувствовали
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1062
Николай ВОРОНИН: Полная поддержка президента
Отправлено: 08.01.23 - 22:11
#8
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Когда первый макдональдс в Москве открывали, я волею судеб оказался рядом с памятником Пушкину в 6 часов утра, а там очередь уже стояла. Мы с пересадкой в Питер на экскурсию, почему то всю ночь в Москве были. Не знал тогда, что присутствую при историческом событии. Ну и соглашусь, Мак это какой то символ, американцы всегда из всего любят звёзд делать. Так что это не забегаловка, а символ. Правда не всем по вкусу, я один раз был и то в Челябинске, понял не моё и сразу успокоился.А по поводу закрытия, так позиция Макдональдса у меня лично вызывает уважение, не имеют они доверия к нашему качеству, не могут сами проконтролировать весь процесс, так невзирая на финансовые потери прикрыли лавочку. А могли бы закрыть глаза на некоторые недочёты и ели бы наши детишки в фирменном ресторане быстрого питания бургеры такие же по качеству. как из уличного павильона.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11882
Николай ВОРОНИН: Полная поддержка президента
Отправлено: 08.01.23 - 22:20
#9
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Цитата:
saba: Когда первый макдональдс в Москве открывали
Я свой первый макдонось услышал и узнал когда мне сына сказал, папа скинь 10 000 на мак. Мы с друзьями идём в кино и там мак.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1062
Николай ВОРОНИН: Полная поддержка президента
Отправлено: 08.01.23 - 22:29
#10
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Цитата:
Vit:
Я свой первый макдонось

Разница лет в 30-35 наверное,это было кажется если не ошибаюсь в 1990 году, ну почти вчера :-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21486
Николай ВОРОНИН: Полная поддержка президента
Отправлено: 08.01.23 - 22:29
#11
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Цитата:
saba:
Когда первый макдональдс в Москве открывали, я волею судеб оказался рядом с памятником Пушкину

Красавчик..
Я только дважды бывал там и то, как то по делам или делишкам.
Но народ, конкретно девчонки, мне понравились..
Как то необычно все было..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13328
Николай ВОРОНИН: Полная поддержка президента
Отправлено: 08.01.23 - 23:08
#12
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Цитата:
Vit:
Я свой первый макдонось услышал и узнал когда мне сына сказал, папа скинь 10 000 на мак. Мы с друзьями идём в кино и там мак.

Он чё там всё меню скупил за 10ку?))
Или покушать любит?))
Цитата:
saba:
по поводу закрытия, так позиция Макдональдса у меня лично вызывает уважение, не имеют они доверия к нашему качеству, не могут сами проконтролировать весь процесс, так невзирая на финансовые потери прикрыли

Да не в качестве и не в процессе дело
Мак это фабрика еды
И как любая фабрика (западная) у них задача
Чтобы их рестораны от Лос Анджелесе до Москвы были одинаковыми
Чтобы Женя Лукашин сонный,пьяный мог вылететь из Москвы прилететь в Костанай зайти в мак и на ощупь зная где туалет в маке найти его
Также он знает что бургеры тут тоже будут такие же как в Москве
И нечего боятся
Отсюда и уход мака потомучто завод по производству котлет для мака остался в России и обслуживает вкусно и точку
И мак не разрешил казахстанской сети закупать там котлеты
А если котлеты делать на другом заводе то это будет уже не мак
Пусть даже котлеты будут вкуснее и сочнее но это будет уже не мак вот и вся проблема
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5753
Re: Николай ВОРОНИН: Полная поддержка президента
Отправлено: 08.01.23 - 23:19
#13
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Я как-то ещё летом с сыном заходил, надо было время убить, около часа, так пошли в эту богадельню, взяли два бургера, булочка с разрезом и котлетой и два кофе. Сын отдал 4800, я бы лучше два кило от самки конины куском,беш сварил и ещё на утро осталось бы и собаке тоже.
Больше ни одной ногой не пойду.
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