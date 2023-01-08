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≡ Казахстан и Германия поборются за право проведения чемпионата мира по хоккею 2027 года
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45911
Казахстан и Германия поборются за право проведения чемпионата мира по хоккею 2027 года
Отправлено: 08.01.23 - 12:33
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Федерация хоккея Норвегии официально отозвала заявку на проведение чемпионата мира по хоккею с шайбой 2027 года. Борьбу за право проведения чемпионата мира по хоккею с шайбой 2027 года продолжат Казахстан и Германия.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8955
Казахстан и Германия поборются за право проведения чемпионата мира по хоккею 2027 года
Отправлено: 08.01.23 - 19:02
#15
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Цитата:
Vit:
Сложно с нашими акиматами работать, Тому дай, этому тоже дай,

складывается ощущение, что для этого они и предназначены. По мимо еженедельных отчетов по запасам в закромах, постоянно какие-то письма щастя... день пожилого - список из трех десятков пенсионеров, кому нужно оказать помощь... к 1 сентября - Дорога в школу... одень и отчитайся! Новый год - 50 кульков предоставь... разнарядка по подписке, спонсорские на спортивные мероприятия... Короче, доят бизнесменов и в хвост, и в гриву.
Бывали времена и на дни рождения некоторым акимам скидывались.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8955
Казахстан и Германия поборются за право проведения чемпионата мира по хоккею 2027 года
Отправлено: 08.01.23 - 19:07
#16
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По поводу ЧМ... Был я на таком в Минске в 2014 году. Писал статью в НГ и на форуме ветка была. НО радикал заблокировали и все фотки пропали.
Но впечатления и воспоминания самые хорошие.


[Исправлено: yudjin, 08.01.2023 - 19:17]
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1059
Казахстан и Германия поборются за право проведения чемпионата мира по хоккею 2027 года
Отправлено: 08.01.23 - 19:39
#17
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Цитата:
ACROS:
Кстати: - почему по этим вопросам нету МНЕНИЯ городской головы - акима города Костанай или он : - всего лишь навсего- бесплатное приложение к городскому ЖКХ ???

Это изменение концепции, пришёл новый глава области, который сам хочет всем "володети". Это областной центр, витрина так сказать области, а он крепкий хозяйственник, зачем ему аким города, так было при Кулагине, так будет и сейчас. Я уже говорил, были бы выборы акима города. тогда аким области в городе был бы квартирантом, который просто снимает здесь офис, но увы, и амбициозным людям не место в акимах областного центра. Под конец правления Архимед уже знал о грядущем и особенно не лез в городские дела, вот Жундубаев и осмелел делая самостоятельные шаги, а теперь опять аким области /города, а это зам для поручений

[Исправлено: saba, 08.01.2023 - 21:07]
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