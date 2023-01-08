Отправлено: - 19:39

ACROS:

Кстати: - почему по этим вопросам нету МНЕНИЯ городской головы - акима города Костанай или он : - всего лишь навсего- бесплатное приложение к городскому ЖКХ ???

[Исправлено: saba, 08.01.2023 - 21:07]

Цитата:Это изменение концепции, пришёл новый глава области, который сам хочет всем "володети". Это областной центр, витрина так сказать области, а он крепкий хозяйственник, зачем ему аким города, так было при Кулагине, так будет и сейчас. Я уже говорил, были бы выборы акима города. тогда аким области в городе был бы квартирантом, который просто снимает здесь офис, но увы, и амбициозным людям не место в акимах областного центра. Под конец правления Архимед уже знал о грядущем и особенно не лез в городские дела, вот Жундубаев и осмелел делая самостоятельные шаги, а теперь опять аким области /города, а это зам для поручений