Прогноз на 5 дней
пасмурно-29°C
  • 756 мм рт.ст.
  • 76% влажность
  • СЗ, 7 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Казахстан и Германия поборются за право проведения чемпионата мира по хоккею 2027 года
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45911
Казахстан и Германия поборются за право проведения чемпионата мира по хоккею 2027 года
Отправлено: 08.01.23 - 12:33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Федерация хоккея Норвегии официально отозвала заявку на проведение чемпионата мира по хоккею с шайбой 2027 года. Борьбу за право проведения чемпионата мира по хоккею с шайбой 2027 года продолжат Казахстан и Германия.
Читать новость

a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18624
Re: Казахстан и Германия поборются за право проведения...
Отправлено: 08.01.23 - 12:33
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у "бедной" Норвегии нет средств для проведения ЧМ.
"богатый" Казахстан может себе это
позволить.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11881
Re: Казахстан и Германия поборются за право проведения...
Отправлено: 08.01.23 - 12:36
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По любому у нас будет. Мы лучшие..
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3586
Re: Казахстан и Германия поборются за право проведения...
Отправлено: 08.01.23 - 13:13
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
у нас будет.


А, Токаев почему не спросил разрешения у налогоплательщиков ???- это же не его личные деньги, а деньги собранные у налогоплательщиков на НУЖДЫ государства, в том числе и на модернизацию ТЭЦ и теплосетей в Экибастузе и в других городах ??
У нас ученики учаться, на юге, в три смены, - можно школы построить; больницы и поликлиники - можно построить; воду и газ - в отдалённые сёла провести; дороги - отремонтировать и подьезные пути.

Или на свои, ЛИЧНЫЕ деньги - проведёт чемпионат ??
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11881
Казахстан и Германия поборются за право проведения чемпионата мира по хоккею 2027 года
Отправлено: 08.01.23 - 13:28
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Вот вы товарищ крупный бизнесмен и ему так и скажите. Что после экспо, может и не надо мутить большие такие проекты . Хотя я так понял что нас в мире не знают и поэтому нужно отдать всё что осталось иностранцам, что б ( мы) купили себе дома в Австрии без газа. А там трава не расти че будет в КЗ. Хотя нет. Можно накинуть инфу что б людям не скучно было нац проблему, языки учите, а когды выучили, другой учите Латинской. Можно так бесконечно голову пудрить людям)))
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1057
Re: Казахстан и Германия поборются за право проведения...
Отправлено: 08.01.23 - 14:05
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чемпионат мира может окупиться, есть ещё большая проблема, при проведении имиджевых мероприятий при бывшем президенте Универсиада,Азиада. было построено много спортивных комплексов в Алматы и Астане которые по большому счёту стоят невостребованные. А кушать такие большие комплексы просят очень много на обслуживание. В принципе я считаю, что не хлебом единым жив человек и такие вещи тоже нужны. для меня нет возможности съездить в Норвегию посмотреть на чемпионат мира, а в Астану, одна ночь в поезде и там, особенно если с детьми, внуками, праздник им устроить. Хотя вот концерты в Астане проходят приезжали " Машина времени", постоянно Андреа Бочелли ездит, а я так и не посмотрел. Почему то поздно узнаю, когда они уже уехали.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1057
Re: Казахстан и Германия поборются за право проведения...
Отправлено: 08.01.23 - 14:10
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
ТЭЦ и теплосетей в Экибастузе и в других городах ?? У нас ученики учаться, на юге, в три смены, - можно школы построить; больницы и поликлиники - можно построить; воду и газ - в отдалённые сёла провести; дороги - отремонтировать и подьезные пути.

Вы прямо, как наш Аким области мыслите. А я вот повторю свою мысль, если бы при Екатерине вместо Зимнего дворца в Урюпинск воду провели, для жителей Урюпинска было бы хорошо, а мир не увидел бы великолепного Эрмитажа.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3586
Re: Казахстан и Германия поборются за право проведения...
Отправлено: 08.01.23 - 14:17
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
крупный бизнесмен и ему так и скажите.


Вы мне польстили: - на 5 минут почувствовал себя олигархом,( уже , мысленно , руку на плечо Машкевичу положил и сказал: -Санёк, сгоняй за пивасиком рудненским, пока мы с Нуриком перетрём) - спасибо.
Нет, я мелочь пузатая, примерно как и Добринцов ( если что приношу извинения), всего навсего - 5 000 га у меня.
Мы же идём в Новый Казахстан: - значит и распоряжаться ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ деньгами, должны по НОВОМУ, по ГОСУДАРСТВЕННОМУ, не по назарбаевски.
Тем более мы не ХОККЕЙНАЯ страна,стадионы будут пустыми или полупустыми, и так как Россия и Беларусь не будут играть, значит болельщики этих стран не приедут к нам; - у нас всего-навскго: - один, единственный чемпион Олимпиады - Борис Александров и само проведение чемпионата не вызовит, как ныне модно выражаются гос.чиновники - мультипликативный эффект, - подьёма этого вида сорта у нас не будет, тем более пик подьёма мы прошли во времена блистания усть-каменогорского "Торпедо".
Смысл проведения чемпионата, я не вижу - или всё по прежнему: - имидж всё.
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25627
Казахстан и Германия поборются за право проведения чемпионата мира по хоккею 2027 года
Отправлено: 08.01.23 - 14:22
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Почему то поздно узнаю, когда они уже уехали. Профайл Послать приватное сообщение saba

Смотри, не - проспи. 5 лет - осталось... :lol: ;-)
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3586
Re: Казахстан и Германия поборются за право проведения...
Отправлено: 08.01.23 - 14:32
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
наш Аким области мыслите


Куда мне до него: - до небоскрёбов я не додумался.

Кстати: - существует разработанный и утверждённый Правительством Казахстана Генеральный план города Костанай и он имеет статус ЗАКОНА.
В этом Законе, очевидно нет аксакаловских небоскрёбов, (так же как и не было боранбаевских Макдональдсов, ) - теперь концепция генерального развития города, коренным образом измениться: - было вширь и невысоко ( архимидовсие планы) теперь:- на месте и ввысь ( аксакаловские планы).
А, если завтра придёт другой аким области, скажем, любитель благоустроенных землянок с азиатской глиняной мазанной крышей, тогда что : - концепция снова поменяется, а как же его величество Закон: - утверждённый Правительством План генерального развития города Костаная и куда мы в конце концов идём: - в СПРАВЕДЛИВЫЙ Казахстан или КУДА глаза гледят ??
Кстати: - почему по этим вопросам нету МНЕНИЯ городской головы - акима города Костанай или он : - всего лишь навсего- бесплатное приложение к городскому ЖКХ ???
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
620
Re: Казахстан и Германия поборются за право проведения...
Отправлено: 08.01.23 - 14:40
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Идиотизм.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11881
Казахстан и Германия поборются за право проведения чемпионата мира по хоккею 2027 года
Отправлено: 08.01.23 - 15:36
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
5000 га для простого обывателя это пустой звук, это типа сходил в унитаз и спустил. Но я то знаю че такое 5000 га. Это крузак, сауна, с бюджета скачуха. Да и ваще много чего вкусного :lol: не приудобай местному рудненскому ( олигарху) не надо.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3586
Казахстан и Германия поборются за право проведения чемпионата мира по хоккею 2027 года
Отправлено: 08.01.23 - 16:26
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Чемпионат мира может окупиться


Цитата:
Vit:
Это крузак, сауна, с бюджета скачуха


Крузак есть, не для понтов - это рабочая , японская лошадка отличного качества 18 года выпуска - и я его использую в работе по полям; насчёт сауны и баб - не любитель: семья, дети, внуки - лучше деньги им отдам, или рабочим и им семьям - они тоже кушать хотят, тем более лишних денег не бывает, да и трёхлетняя засуха дала жары многим моим коллегам и мне в том числе; я не особо дружу с акимами и с бюджета беру только то что дают как всем - льготную солярку и субсидии которые положены по закону всем, лишнее не прошу ( дали- хорошо; не - дали, ну и х.й с ними; Добринцов живёт же без субсидии и я проживу) и на сомнительные сделки не иду: - лучше буду пить простую воду и есть чёрный хлеб на воле, чем фуагру и Хеннеси, но в ВИП-камере.

Цитата:
Vit:
много чего вкусного


Пахать (не в смысле плугом - а вкалывать, вьёб....ь) много надо: - иногда вроде ВСЁ сделал: - и семена, и гербициды и срок, и глубина и пары и зябь и влагу закрыл, всё вовремя сделал и в срок, но от тебя ПОГОДА не зависит - осенью, херак, - 0,5 центнеров или 1,5 и начинаешь волосы внизу рвать: - рабочие, зарплата, налоги, долги, кредиты, лизинг, семена, солярка, гербициды - многие мои коллеги ходят и с инфарктом и с инсультом и с белыми головами. Вот такое вот - вкусное.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21484
Казахстан и Германия поборются за право проведения чемпионата мира по хоккею 2027 года
Отправлено: 08.01.23 - 16:41
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неплохо..
Денег у нас валом в бюджете, спонсоров огромное количество, почему бы и нет?
Та же Россия вкинет сотни миллионов через газпром и других спонсоров, ведь она будет почти дома..
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11881
Казахстан и Германия поборются за право проведения чемпионата мира по хоккею 2027 года
Отправлено: 08.01.23 - 17:47
#14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
многие мои коллеги ходят и с инфарктом и с инсультом

Тут я с вами полностью согласен. Сложно с нашими акиматами работать, Тому дай, этому тоже дай, школу отремонтируйте, поэтому многие продают этот бизнес, уезжают кто куда, в Москву, кто остров купив там осидает. Раны залечивает после казахстанского бизнеса.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 81, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 80
Зарегистрированные пользователи: yudjin

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS