Отправлено: - 16:26

saba:

Чемпионат мира может окупиться

Vit:

Это крузак, сауна, с бюджета скачуха

Vit:

много чего вкусного

Цитата:Цитата:Крузак есть, не для понтов - это рабочая , японская лошадка отличного качества 18 года выпуска - и я его использую в работе по полям; насчёт сауны и баб - не любитель: семья, дети, внуки - лучше деньги им отдам, или рабочим и им семьям - они тоже кушать хотят, тем более лишних денег не бывает, да и трёхлетняя засуха дала жары многим моим коллегам и мне в том числе; я не особо дружу с акимами и с бюджета беру только то что дают как всем - льготную солярку и субсидии которые положены по закону всем, лишнее не прошу ( дали- хорошо; не - дали, ну и х.й с ними; Добринцов живёт же без субсидии и я проживу) и на сомнительные сделки не иду: - лучше буду пить простую воду и есть чёрный хлеб на воле, чем фуагру и Хеннеси, но в ВИП-камере.Цитата:Пахать (не в смысле плугом - а вкалывать, вьёб....ь) много надо: - иногда вроде ВСЁ сделал: - и семена, и гербициды и срок, и глубина и пары и зябь и влагу закрыл, всё вовремя сделал и в срок, но от тебя ПОГОДА не зависит - осенью, херак, - 0,5 центнеров или 1,5 и начинаешь волосы внизу рвать: - рабочие, зарплата, налоги, долги, кредиты, лизинг, семена, солярка, гербициды - многие мои коллеги ходят и с инфарктом и с инсультом и с белыми головами. Вот такое вот - вкусное.