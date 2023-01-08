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Казахстан и Германия поборются за право проведения чемпионата мира по хоккею 2027 года
Казахстан и Германия поборются за право проведения чемпионата мира по хоккею 2027 года
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45911
Казахстан и Германия поборются за право проведения чемпионата мира по хоккею 2027 года
Отправлено: 08.01.23 - 12:33
Федерация хоккея Норвегии официально отозвала заявку на проведение чемпионата мира по хоккею с шайбой 2027 года. Борьбу за право проведения чемпионата мира по хоккею с шайбой 2027 года продолжат Казахстан и Германия.
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 18624
Re: Казахстан и Германия поборются за право проведения...
Отправлено: 08.01.23 - 12:33
у "бедной" Норвегии нет средств для проведения ЧМ.
"богатый" Казахстан может себе это
позволить.
"богатый" Казахстан может себе это
позволить.
Re: Казахстан и Германия поборются за право проведения...
Отправлено: 08.01.23 - 12:36
По любому у нас будет. Мы лучшие..
Re: Казахстан и Германия поборются за право проведения...
Отправлено: 08.01.23 - 13:13
Цитата:
А, Токаев почему не спросил разрешения у налогоплательщиков ???- это же не его личные деньги, а деньги собранные у налогоплательщиков на НУЖДЫ государства, в том числе и на модернизацию ТЭЦ и теплосетей в Экибастузе и в других городах ??
У нас ученики учаться, на юге, в три смены, - можно школы построить; больницы и поликлиники - можно построить; воду и газ - в отдалённые сёла провести; дороги - отремонтировать и подьезные пути.
Или на свои, ЛИЧНЫЕ деньги - проведёт чемпионат ??
Vit:
у нас будет.
у нас будет.
А, Токаев почему не спросил разрешения у налогоплательщиков ???- это же не его личные деньги, а деньги собранные у налогоплательщиков на НУЖДЫ государства, в том числе и на модернизацию ТЭЦ и теплосетей в Экибастузе и в других городах ??
У нас ученики учаться, на юге, в три смены, - можно школы построить; больницы и поликлиники - можно построить; воду и газ - в отдалённые сёла провести; дороги - отремонтировать и подьезные пути.
Или на свои, ЛИЧНЫЕ деньги - проведёт чемпионат ??
Казахстан и Германия поборются за право проведения чемпионата мира по хоккею 2027 года
Отправлено: 08.01.23 - 13:28
Цитата:
ACROS:Вот вы товарищ крупный бизнесмен и ему так и скажите. Что после экспо, может и не надо мутить большие такие проекты . Хотя я так понял что нас в мире не знают и поэтому нужно отдать всё что осталось иностранцам, что б ( мы) купили себе дома в Австрии без газа. А там трава не расти че будет в КЗ. Хотя нет. Можно накинуть инфу что б людям не скучно было нац проблему, языки учите, а когды выучили, другой учите Латинской. Можно так бесконечно голову пудрить людям)))
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1057
Re: Казахстан и Германия поборются за право проведения...
Отправлено: 08.01.23 - 14:05
Чемпионат мира может окупиться, есть ещё большая проблема, при проведении имиджевых мероприятий при бывшем президенте Универсиада,Азиада. было построено много спортивных комплексов в Алматы и Астане которые по большому счёту стоят невостребованные. А кушать такие большие комплексы просят очень много на обслуживание. В принципе я считаю, что не хлебом единым жив человек и такие вещи тоже нужны. для меня нет возможности съездить в Норвегию посмотреть на чемпионат мира, а в Астану, одна ночь в поезде и там, особенно если с детьми, внуками, праздник им устроить. Хотя вот концерты в Астане проходят приезжали " Машина времени", постоянно Андреа Бочелли ездит, а я так и не посмотрел. Почему то поздно узнаю, когда они уже уехали.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1057
Re: Казахстан и Германия поборются за право проведения...
Отправлено: 08.01.23 - 14:10
Цитата:
Вы прямо, как наш Аким области мыслите. А я вот повторю свою мысль, если бы при Екатерине вместо Зимнего дворца в Урюпинск воду провели, для жителей Урюпинска было бы хорошо, а мир не увидел бы великолепного Эрмитажа.
ACROS:
ТЭЦ и теплосетей в Экибастузе и в других городах ?? У нас ученики учаться, на юге, в три смены, - можно школы построить; больницы и поликлиники - можно построить; воду и газ - в отдалённые сёла провести; дороги - отремонтировать и подьезные пути.
ТЭЦ и теплосетей в Экибастузе и в других городах ?? У нас ученики учаться, на юге, в три смены, - можно школы построить; больницы и поликлиники - можно построить; воду и газ - в отдалённые сёла провести; дороги - отремонтировать и подьезные пути.
Вы прямо, как наш Аким области мыслите. А я вот повторю свою мысль, если бы при Екатерине вместо Зимнего дворца в Урюпинск воду провели, для жителей Урюпинска было бы хорошо, а мир не увидел бы великолепного Эрмитажа.
Re: Казахстан и Германия поборются за право проведения...
Отправлено: 08.01.23 - 14:17
Цитата:
Вы мне польстили: - на 5 минут почувствовал себя олигархом,( уже , мысленно , руку на плечо Машкевичу положил и сказал: -Санёк, сгоняй за пивасиком рудненским, пока мы с Нуриком перетрём) - спасибо.
Нет, я мелочь пузатая, примерно как и Добринцов ( если что приношу извинения), всего навсего - 5 000 га у меня.
Мы же идём в Новый Казахстан: - значит и распоряжаться ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ деньгами, должны по НОВОМУ, по ГОСУДАРСТВЕННОМУ, не по назарбаевски.
Тем более мы не ХОККЕЙНАЯ страна,стадионы будут пустыми или полупустыми, и так как Россия и Беларусь не будут играть, значит болельщики этих стран не приедут к нам; - у нас всего-навскго: - один, единственный чемпион Олимпиады - Борис Александров и само проведение чемпионата не вызовит, как ныне модно выражаются гос.чиновники - мультипликативный эффект, - подьёма этого вида сорта у нас не будет, тем более пик подьёма мы прошли во времена блистания усть-каменогорского "Торпедо".
Смысл проведения чемпионата, я не вижу - или всё по прежнему: - имидж всё.
Vit:
крупный бизнесмен и ему так и скажите.
крупный бизнесмен и ему так и скажите.
Вы мне польстили: - на 5 минут почувствовал себя олигархом,( уже , мысленно , руку на плечо Машкевичу положил и сказал: -Санёк, сгоняй за пивасиком рудненским, пока мы с Нуриком перетрём) - спасибо.
Нет, я мелочь пузатая, примерно как и Добринцов ( если что приношу извинения), всего навсего - 5 000 га у меня.
Мы же идём в Новый Казахстан: - значит и распоряжаться ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ деньгами, должны по НОВОМУ, по ГОСУДАРСТВЕННОМУ, не по назарбаевски.
Тем более мы не ХОККЕЙНАЯ страна,стадионы будут пустыми или полупустыми, и так как Россия и Беларусь не будут играть, значит болельщики этих стран не приедут к нам; - у нас всего-навскго: - один, единственный чемпион Олимпиады - Борис Александров и само проведение чемпионата не вызовит, как ныне модно выражаются гос.чиновники - мультипликативный эффект, - подьёма этого вида сорта у нас не будет, тем более пик подьёма мы прошли во времена блистания усть-каменогорского "Торпедо".
Смысл проведения чемпионата, я не вижу - или всё по прежнему: - имидж всё.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25627
Казахстан и Германия поборются за право проведения чемпионата мира по хоккею 2027 года
Отправлено: 08.01.23 - 14:22
Цитата:
Смотри, не - проспи. 5 лет - осталось...
saba:
Почему то поздно узнаю, когда они уже уехали. Профайл Послать приватное сообщение saba
Почему то поздно узнаю, когда они уже уехали. Профайл Послать приватное сообщение saba
Смотри, не - проспи. 5 лет - осталось...
Re: Казахстан и Германия поборются за право проведения...
Отправлено: 08.01.23 - 14:32
Цитата:
Куда мне до него: - до небоскрёбов я не додумался.
Кстати: - существует разработанный и утверждённый Правительством Казахстана Генеральный план города Костанай и он имеет статус ЗАКОНА.
В этом Законе, очевидно нет аксакаловских небоскрёбов, (так же как и не было боранбаевских Макдональдсов, ) - теперь концепция генерального развития города, коренным образом измениться: - было вширь и невысоко ( архимидовсие планы) теперь:- на месте и ввысь ( аксакаловские планы).
А, если завтра придёт другой аким области, скажем, любитель благоустроенных землянок с азиатской глиняной мазанной крышей, тогда что : - концепция снова поменяется, а как же его величество Закон: - утверждённый Правительством План генерального развития города Костаная и куда мы в конце концов идём: - в СПРАВЕДЛИВЫЙ Казахстан или КУДА глаза гледят ??
Кстати: - почему по этим вопросам нету МНЕНИЯ городской головы - акима города Костанай или он : - всего лишь навсего- бесплатное приложение к городскому ЖКХ ???
saba:
наш Аким области мыслите
наш Аким области мыслите
Куда мне до него: - до небоскрёбов я не додумался.
Кстати: - существует разработанный и утверждённый Правительством Казахстана Генеральный план города Костанай и он имеет статус ЗАКОНА.
В этом Законе, очевидно нет аксакаловских небоскрёбов, (так же как и не было боранбаевских Макдональдсов, ) - теперь концепция генерального развития города, коренным образом измениться: - было вширь и невысоко ( архимидовсие планы) теперь:- на месте и ввысь ( аксакаловские планы).
А, если завтра придёт другой аким области, скажем, любитель благоустроенных землянок с азиатской глиняной мазанной крышей, тогда что : - концепция снова поменяется, а как же его величество Закон: - утверждённый Правительством План генерального развития города Костаная и куда мы в конце концов идём: - в СПРАВЕДЛИВЫЙ Казахстан или КУДА глаза гледят ??
Кстати: - почему по этим вопросам нету МНЕНИЯ городской головы - акима города Костанай или он : - всего лишь навсего- бесплатное приложение к городскому ЖКХ ???
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 620
Re: Казахстан и Германия поборются за право проведения...
Отправлено: 08.01.23 - 14:40
Идиотизм.
Казахстан и Германия поборются за право проведения чемпионата мира по хоккею 2027 года
Отправлено: 08.01.23 - 15:36
Цитата:
ACROS:5000 га для простого обывателя это пустой звук, это типа сходил в унитаз и спустил. Но я то знаю че такое 5000 га. Это крузак, сауна, с бюджета скачуха. Да и ваще много чего вкусного не приудобай местному рудненскому ( олигарху) не надо.
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