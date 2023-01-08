Отправлено: - 14:10

ACROS:

ТЭЦ и теплосетей в Экибастузе и в других городах ?? У нас ученики учаться, на юге, в три смены, - можно школы построить; больницы и поликлиники - можно построить; воду и газ - в отдалённые сёла провести; дороги - отремонтировать и подьезные пути.

Цитата:Вы прямо, как наш Аким области мыслите. А я вот повторю свою мысль, если бы при Екатерине вместо Зимнего дворца в Урюпинск воду провели, для жителей Урюпинска было бы хорошо, а мир не увидел бы великолепного Эрмитажа.