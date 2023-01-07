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≡ Мужчину, возложившего траурный венок к "Макдоналдсу", задержали полицейские в Костанае
 
 
Страница 3 из 3«123
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45911
Мужчину, возложившего траурный венок к "Макдоналдсу", задержали полицейские в Костанае
Отправлено: 07.01.23 - 12:08
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Фото похоронного венка возле закрывшегося ресторана быстрого питания в редакцию "НГ" прислали 6 января читатели. Сегодня, 7 января, пресс-служба МВД РК в своем Telegram-канале сообщила, что костанаец свои действия объяснил сотрудникам полиции спором с другом.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1057
Мужчину, возложившего траурный венок к "Макдоналдсу", задержали полицейские в Костанае
Отправлено: 07.01.23 - 22:14
#30
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Цитата:
111:
Мясо 3000 кг, а если вырезку брать, то и все 5000 и более, а кг пельменей 1500.. Само собой, там наложены еще какие то перемолотые отходы с производства.. Как колбаса..

В 90 е годы решил открыть колбасный цех, прогорел, из 40 тонн мяса получалось около 10 тонн колбасы, лет через 5 поинтересовался у того , который не прогорел, как? Он говорит из 10 тонн мяса делаю 30 тонн колбасы. там какая то добавка есть мясо аж взрывается. в объеме прибавляет
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11878
Мужчину, возложившего траурный венок к "Макдоналдсу", задержали полицейские в Костанае
Отправлено: 07.01.23 - 22:16
#31
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Цитата:
111:
Ты не переживай. Слово руссикие это не мат. Не верь америкосам.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21482
Мужчину, возложившего траурный венок к "Макдоналдсу", задержали полицейские в Костанае
Отправлено: 07.01.23 - 22:17
#32
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Цитата:
saba:
говорит из 10 тонн мяса делаю 30 тонн колбасы. т

В Перцевке знакомая работала на колбасном, там манку добавляли и еще какую то крупу, забыл блин..
Пельмешки туда же.
Фарш то один и тот же..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21482
Мужчину, возложившего траурный венок к "Макдоналдсу", задержали полицейские в Костанае
Отправлено: 07.01.23 - 22:23
#33
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Цитата:
saba:
90 е годы решил открыть колбасный цех

Водку как то в 90 продавал.
Разводил один к пяти, а один к семи как у всех, совесть не позволяла..
И притом они затыкали бутылки какими то бумажками, а я катал настоящие пробки и наклеивал настоящие этикетки на фирменном тогда коричневом клею в три полоски..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1057
Мужчину, возложившего траурный венок к "Макдоналдсу", задержали полицейские в Костанае
Отправлено: 07.01.23 - 22:24
#34
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Цитата:
111:
Фарш то один и тот же..

добавку племянник на своей фуре возил, там один мешок просыпался, когда прицеп мыл воды не глядя плюхнул. Проблем потом было.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18624
Мужчину, возложившего траурный венок к "Макдоналдсу", задержали полицейские в Костанае
Отправлено: 07.01.23 - 22:25
#35
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В Свердловске, когда учился,
было культовое заведение,в центре.
без названия.
деревянное,два этажа.
лестницы деревянные.
там кушали пельмени. раз в месяц.
лепили вручную понятно.
очередь до входа с километр.
мы студенты простояв часа полтора брали по 5-6 порций, на спор кто больше сьест.
один раз был облом, поднявшись на второй этаж, оказалось что пельмени сегодня рыбные.

[Исправлено: alex_60, 07.01.2023 - 22:41]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1057
Re: Мужчину, возложившего траурный венок к...
Отправлено: 07.01.23 - 22:32
#36
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Цитата:
alex_60:
В Свердловске, когда учился,

Я когда учился хотел в Уральских пельменях, пельмени с медвежатиной попробовать, но дальше гардероба не пустили вход был только в галстуках, а прокат в гардеробе стоил один рубль. Примерно столько же стоил проезд на поезде Джетыгара-Челябинск, не помню номер, называли пятьсотвесёлый. у каждого столба останавливался
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21482
Мужчину, возложившего траурный венок к "Макдоналдсу", задержали полицейские в Костанае
Отправлено: 07.01.23 - 22:36
#37
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Цитата:
saba:
медвежатиной попробовать,

С ней опасно.
Медвежатину надо варить черт знает сколько, чтобы умерли все личинки..
Из за этого не стал его откушивать..
Кто знает, вытравливали их там или нет..
Особенно учитывая что пельмешки варятся пять минут..

[Исправлено: 111, 07.01.2023 - 22:42]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21482
Мужчину, возложившего траурный венок к "Макдоналдсу", задержали полицейские в Костанае
Отправлено: 07.01.23 - 22:47
#38
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Погуглил..
Даже 8 часовая варка не гарантирует того, что личинка в медведе померла..
Да и вроде в холодильнике не заморозить..
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
54
Re: Мужчину, возложившего траурный венок к...
Отправлено: 07.01.23 - 22:47
#39
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Угарная ветка!
Началось про макдак, а потом они как ломанулись!
Прогоревшие бизнесмены, которые бодяжили неумело.
И вишенка на торте. Чувак, которому эта бодяга не нравится.
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
54
Мужчину, возложившего траурный венок к "Макдоналдсу", задержали полицейские в Костанае
Отправлено: 07.01.23 - 22:53
#40
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Цитата:
111:
Медвежатину надо варить черт знает сколько, чтобы умерли все личинки.. Из за этого не стал его откушивать..

Личинки чего или кого?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3585
Re: Мужчину, возложившего траурный венок к...
Отправлено: 07.01.23 - 22:53
#41
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Цитата:
Добринцофф:
не расторопности наших министров


...думаете - из-за нерасторопности ???- на лапу не положили.
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Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
183
Re: Мужчину, возложившего траурный венок к...
Отправлено: 07.01.23 - 22:57
#42
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Цитата:
Tatyan:
Жаль только красивые елочки ,которые росли на том месте возле МАРТА.

В свете того что столицу переименовали обратно...
Неплохо бы и за вырубленные ёлочки спросить...
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3290
Re: Мужчину, возложившего траурный венок к...
Отправлено: 08.01.23 - 15:06
#43
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В студенчестве нравилось заходить в одну блинную (естественно, рестораны были не по карману).
Кофе и чай нескольких сортов, блины с начинкой: мясо, творог, грибы в сметане, яйцо с рисом и ещё начинок пять, просто блины с разными вареньями, с мёдом, вкуснейшие беляши, чебуреки...
В зале тихо, уютно, приглушённая музыка, обалденные запахи!
Ностальжи!
Вот бы у нас такое заведение появилось! :-)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11878
Мужчину, возложившего траурный венок к "Макдоналдсу", задержали полицейские в Костанае
Отправлено: 08.01.23 - 15:19
#44
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Цитата:
таноми52:

А я в свои годы ходил пешком на учёбу в технарь утром и вечером около я так щас прикинул 4 км. Че такое( мак )я понятие тогда не имел))) а щас мой сын на машине на учёбу гоняет. Меня завесть берёт. Завидую свою сыну.
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