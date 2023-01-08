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≡ Полицейских Казахстана будут проверять на добропорядочность
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45911
Полицейских Казахстана будут проверять на добропорядочность
Отправлено: 08.01.23 - 11:13
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Результаты таких проверок будут учитываться при прохождении службы и проведении аттестации. Механизм проверки планируется апробировать в патрульной полиции, поскольку сотрудники этой службы ежедневно взаимодействуют с населением.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3585
Re: Полицейских Казахстана будут проверять на добропорядочность
Отправлено: 08.01.23 - 11:13
#1
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В Новый Казахстан - со старыми методами: - сами обьявили реформу, сами назначили проверку и сами подвели итоги.
Служба собственной безопасности МВД, вот уже 30 лет проверяет своих сотрудников: - и что ??
Наверное,будет логично правильным - проверять на ДОБРОПОРЯДОЧНОСТЬ, независимыми общественными организациями, не получающих зарплату в системе МВД, желательно иностранными.
Реально хотите навести порядок - тогда чего стесняться и бояться ?7
Или же по старинке, как при Назарбаеве: - имидж, имитация:- и все, всем довольны.

Тогда не будет Нового Казахстана или как там её - Пятой Республики.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25627
Re: Полицейских Казахстана будут проверять на добропорядочность
Отправлено: 08.01.23 - 14:08
#2
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Цитата:
ACROS:
не получающих зарплату в системе МВД, желательно иностранными.

Согласен, пригласите - меня!... 8-) :-o
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
620
Re: Полицейских Казахстана будут проверять на добропорядочность
Отправлено: 08.01.23 - 14:46
#3
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Юмористы в МВД работают.
Помнится, не так давно там уже проводили подобное мУроприятие. Если не ошибаюсь, переаттестацией обзывалось. С известным результатом. Ничего не изменилось.
И сейчас не изменится.
Ибо "Проверка будет проводиться подразделениями собственной безопасности" - фраза неграмотная.
Вот если бы было "Проверка проводится подразделениями собственной безопасности на постоянной основе в режиме non-stop", тогда и акции такие не нужны были бы.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5752
Re: Полицейских Казахстана будут проверять на добропорядочность
Отправлено: 08.01.23 - 15:24
#4
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Нынешние свежие сотрудники ещё адекватные, и поздороваться и пожелают всего хорошего. Надо старперов проверять, которым до пенсии немного осталось, они жадные до денег, могут и подделать протокол. Как говорит знакомый врач - пока не уйдут поколение баке-маке, ничего хорошего не получим
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3585
Полицейских Казахстана будут проверять на добропорядочность
Отправлено: 08.01.23 - 15:42
#5
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Цитата:
drakon:
пригласите - меня!..


Что то меня терзают, смутные подозрения, что вы будучи казахстанцем, тоже разводили нарушения ПДД с помощью акша - значит - замазаны; а нужны: - с чистыми руками, с холодной головой и горячим сердцем.
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