Прогноз на 5 дней
сильный снег-27°C
  • 752 мм рт.ст.
  • 76% влажность
  • С-СЗ, 12 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Казахстан и Германия поборются за право проведения чемпионата мира по хоккею 2027 года
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45911
Казахстан и Германия поборются за право проведения чемпионата мира по хоккею 2027 года
Отправлено: 08.01.23 - 12:33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Федерация хоккея Норвегии официально отозвала заявку на проведение чемпионата мира по хоккею с шайбой 2027 года. Борьбу за право проведения чемпионата мира по хоккею с шайбой 2027 года продолжат Казахстан и Германия.
Читать новость

a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18624
Re: Казахстан и Германия поборются за право проведения...
Отправлено: 08.01.23 - 12:33
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у "бедной" Норвегии нет средств для проведения ЧМ.
"богатый" Казахстан может себе это
позволить.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11875
Re: Казахстан и Германия поборются за право проведения...
Отправлено: 08.01.23 - 12:36
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По любому у нас будет. Мы лучшие..
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3581
Re: Казахстан и Германия поборются за право проведения...
Отправлено: 08.01.23 - 13:13
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
у нас будет.


А, Токаев почему не спросил разрешения у налогоплательщиков ???- это же не его личные деньги, а деньги собранные у налогоплательщиков на НУЖДЫ государства, в том числе и на модернизацию ТЭЦ и теплосетей в Экибастузе и в других городах ??
У нас ученики учаться, на юге, в три смены, - можно школы построить; больницы и поликлиники - можно построить; воду и газ - в отдалённые сёла провести; дороги - отремонтировать и подьезные пути.

Или на свои, ЛИЧНЫЕ деньги - проведёт чемпионат ??
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11875
Казахстан и Германия поборются за право проведения чемпионата мира по хоккею 2027 года
Отправлено: 08.01.23 - 13:28
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Вот вы товарищ крупный бизнесмен и ему так и скажите. Что после экспо, может и не надо мутить большие такие проекты . Хотя я так понял что нас в мире не знают и поэтому нужно отдать всё что осталось иностранцам, что б ( мы) купили себе дома в Австрии без газа. А там трава не расти че будет в КЗ. Хотя нет. Можно накинуть инфу что б людям не скучно было нац проблему, языки учите, а когды выучили, другой учите Латинской. Можно так бесконечно голову пудрить людям)))
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 46, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 45
Зарегистрированные пользователи: Vit

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS