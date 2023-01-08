Отправлено: - 13:28

ACROS:

Цитата:Вот вы товарищ крупный бизнесмен и ему так и скажите. Что после экспо, может и не надо мутить большие такие проекты . Хотя я так понял что нас в мире не знают и поэтому нужно отдать всё что осталось иностранцам, что б ( мы) купили себе дома в Австрии без газа. А там трава не расти че будет в КЗ. Хотя нет. Можно накинуть инфу что б людям не скучно было нац проблему, языки учите, а когды выучили, другой учите Латинской. Можно так бесконечно голову пудрить людям)))