Отправлено: - 01:25

111:

Исходя из этого, предлагаешь во всем и всегда верить всем полицейским, особенно тем, кого сейчас судят и которые убивали людей? Ну ты и отпад..

Цитата:Ты себе случайно, на уголовную статью на говоришь. Нет?