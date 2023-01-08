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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 7081
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 01:23
Цитата:
---Круто и самокритично !!!
111:
меня за идиота,
меня за идиота,
---Круто и самокритично !!!
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 01:25
Цитата:
Ты себе случайно, на уголовную статью на говоришь. Нет?
111:
Исходя из этого, предлагаешь во всем и всегда верить всем полицейским, особенно тем, кого сейчас судят и которые убивали людей? Ну ты и отпад..
Исходя из этого, предлагаешь во всем и всегда верить всем полицейским, особенно тем, кого сейчас судят и которые убивали людей? Ну ты и отпад..
Ты себе случайно, на уголовную статью на говоришь. Нет?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 01:28
Цитата:
А это не правда, только потому, что ты любишь полицейских?
Это куда денется то, начиная с Озеня и заканчивая Масимовым?
Филипп Филиппович:
Ты себе случайно, на уголовную статью на говоришь. Нет?
Ты себе случайно, на уголовную статью на говоришь. Нет?
А это не правда, только потому, что ты любишь полицейских?
Это куда денется то, начиная с Озеня и заканчивая Масимовым?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 01:29
Цитата:
Ладно чесать то..
Филипп Филиппович:
Я вообще-то из Челябинска. В Австрии не был...
Я вообще-то из Челябинска. В Австрии не был...
Ладно чесать то..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 01:30
Если только турнули под одно место, любить где то полицию, правительство и содержащих их олигархов..
Таких наверно и у них хватает..
Таких наверно и у них хватает..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 01:32
Цитата:
Если ты про мужеложество, то нет.
А что, тебя заставляют?
111:
А это не правда, только потому, что ты любишь полицейских?
А это не правда, только потому, что ты любишь полицейских?
Если ты про мужеложество, то нет.
А что, тебя заставляют?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 01:33
Цитата:
Так, я не понял, но украинцы и кыргызы, тебе братья?
Кто-то ещё?
111:
Если только турнули под одно место, любить где то полицию, правительство и содержащих их олигархов.. Таких наверно и у них хватает..
Если только турнули под одно место, любить где то полицию, правительство и содержащих их олигархов.. Таких наверно и у них хватает..
Так, я не понял, но украинцы и кыргызы, тебе братья?
Кто-то ещё?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 01:34
Цитата:
Само собой, те, кто слепо верит в полицию и во всех чиновников, да, считаю таких людей такими..
Если бы не было воров среди них, можно было бы любить больше чем семью..
Наверно..
Но наших, это уже слишком..
Возлюби акима своего, возлюби гаишника, который с тебя бабло стряс..
Возлюби того, кто стрелял в Жана Озене..
Ога
Гога:
Круто и самокритично !!!
Круто и самокритично !!!
Само собой, те, кто слепо верит в полицию и во всех чиновников, да, считаю таких людей такими..
Если бы не было воров среди них, можно было бы любить больше чем семью..
Наверно..
Но наших, это уже слишком..
Возлюби акима своего, возлюби гаишника, который с тебя бабло стряс..
Возлюби того, кто стрелял в Жана Озене..
Ога
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 01:35
Цитата:
Кстати, ты с когда, не-олигарх?
Ить владелец пенхаусов для любителей одноразовой любви, по умолчанию не беден?
111:
содержащих их олигархов.. Таких наверно и у них хватает..
содержащих их олигархов.. Таких наверно и у них хватает..
Кстати, ты с когда, не-олигарх?
Ить владелец пенхаусов для любителей одноразовой любви, по умолчанию не беден?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 01:36
Цитата:
Это либо революционеры, либо нытики.
Вы кто из них?
111:
Само собой, те, кто слепо верит в полицию и во всех чиновников, да, считаю таких людей такими..
Само собой, те, кто слепо верит в полицию и во всех чиновников, да, считаю таких людей такими..
Это либо революционеры, либо нытики.
Вы кто из них?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 01:39
Пресс конференцию вопрос - ответ, продолжим как нибудь в другой раз.
Аы там больше их записывайте, отберем самые лучшие и обязательно ответим!
Ну а сейчас мы уходим на паузу.
Послушайте Киркорова или Газманова в нашей фонотеке..
Аы там больше их записывайте, отберем самые лучшие и обязательно ответим!
Ну а сейчас мы уходим на паузу.
Послушайте Киркорова или Газманова в нашей фонотеке..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 01:41
Цитата:
Он же-румын!
111:
Послушайте Киркорова или Газманова в нашей фонотеке..
Послушайте Киркорова или Газманова в нашей фонотеке..
Он же-румын!
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 01:42
Цитата:
20000 террористов?
111:
кто стрелял в Жана Озене..
кто стрелял в Жана Озене..
20000 террористов?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 01:45
Цитата:
Это опять, что я подумал?
111:
Возлюби акима своего, возлюби гаишника,
Возлюби акима своего, возлюби гаишника,
Это опять, что я подумал?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1055
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 12:23
Филипп Филиппович вы бы не позорили великого писателя, Великую книгу, Великого актёра, Великий фильм убрали бы фотографию с заставочки, а потом бы упражнялись в своих суесловиях.
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