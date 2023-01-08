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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 661 из 661«1...659660661
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Куратор темы: 111
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7081
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 01:23
#9901
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Цитата:
111:
меня за идиота,

---Круто и самокритично !!! :lol:
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
54
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 01:25
#9902
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Цитата:
111:
Исходя из этого, предлагаешь во всем и всегда верить всем полицейским, особенно тем, кого сейчас судят и которые убивали людей? Ну ты и отпад..

Ты себе случайно, на уголовную статью на говоришь. Нет?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21482
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 01:28
#9903
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Цитата:
Филипп Филиппович:
Ты себе случайно, на уголовную статью на говоришь. Нет?

А это не правда, только потому, что ты любишь полицейских?
Это куда денется то, начиная с Озеня и заканчивая Масимовым?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21482
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 01:29
#9904
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Цитата:
Филипп Филиппович:
Я вообще-то из Челябинска. В Австрии не был...

Ладно чесать то..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21482
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 01:30
#9905
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Если только турнули под одно место, любить где то полицию, правительство и содержащих их олигархов..
Таких наверно и у них хватает..
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
54
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 01:32
#9906
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Цитата:
111:
А это не правда, только потому, что ты любишь полицейских?

Если ты про мужеложество, то нет.
А что, тебя заставляют?
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
54
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 01:33
#9907
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Цитата:
111:
Если только турнули под одно место, любить где то полицию, правительство и содержащих их олигархов.. Таких наверно и у них хватает..

Так, я не понял, но украинцы и кыргызы, тебе братья?
Кто-то ещё?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21482
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 01:34
#9908
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Цитата:
Гога:
Круто и самокритично !!!

Само собой, те, кто слепо верит в полицию и во всех чиновников, да, считаю таких людей такими..
Если бы не было воров среди них, можно было бы любить больше чем семью..
Наверно..
Но наших, это уже слишком..
Возлюби акима своего, возлюби гаишника, который с тебя бабло стряс..
Возлюби того, кто стрелял в Жана Озене..
Ога
Профайл
Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
54
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 01:35
#9909
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Цитата:
111:
содержащих их олигархов.. Таких наверно и у них хватает..

Кстати, ты с когда, не-олигарх?
Ить владелец пенхаусов для любителей одноразовой любви, по умолчанию не беден?
Профайл
Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
54
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 01:36
#9910
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Цитата:
111:
Само собой, те, кто слепо верит в полицию и во всех чиновников, да, считаю таких людей такими..

Это либо революционеры, либо нытики.
Вы кто из них?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21482
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 01:39
#9911
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Пресс конференцию вопрос - ответ, продолжим как нибудь в другой раз.
Аы там больше их записывайте, отберем самые лучшие и обязательно ответим!
Ну а сейчас мы уходим на паузу.
Послушайте Киркорова или Газманова в нашей фонотеке..


Профайл
Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
54
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 01:41
#9912
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Цитата:
111:
Послушайте Киркорова или Газманова в нашей фонотеке..

Он же-румын!
Профайл
Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
54
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 01:42
#9913
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Цитата:
111:
кто стрелял в Жана Озене..

20000 террористов?
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
54
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 01:45
#9914
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Цитата:
111:
Возлюби акима своего, возлюби гаишника,

Это опять, что я подумал?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1055
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 12:23
#9915
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Филипп Филиппович вы бы не позорили великого писателя, Великую книгу, Великого актёра, Великий фильм убрали бы фотографию с заставочки, а потом бы упражнялись в своих суесловиях.
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