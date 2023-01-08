Re: Полицейских Казахстана будут проверять на добропорядочность

Отправлено: - 11:13

В Новый Казахстан - со старыми методами: - сами обьявили реформу, сами назначили проверку и сами подвели итоги.

Служба собственной безопасности МВД, вот уже 30 лет проверяет своих сотрудников: - и что ??

Наверное,будет логично правильным - проверять на ДОБРОПОРЯДОЧНОСТЬ, независимыми общественными организациями, не получающих зарплату в системе МВД, желательно иностранными.

Реально хотите навести порядок - тогда чего стесняться и бояться ?7

Или же по старинке, как при Назарбаеве: - имидж, имитация:- и все, всем довольны.



Тогда не будет Нового Казахстана или как там её - Пятой Республики.