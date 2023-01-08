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≡ Полицейских Казахстана будут проверять на добропорядочность
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45911
Полицейских Казахстана будут проверять на добропорядочность
Отправлено: 08.01.23 - 11:13
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Результаты таких проверок будут учитываться при прохождении службы и проведении аттестации. Механизм проверки планируется апробировать в патрульной полиции, поскольку сотрудники этой службы ежедневно взаимодействуют с населением.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3581
Re: Полицейских Казахстана будут проверять на добропорядочность
Отправлено: 08.01.23 - 11:13
#1
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В Новый Казахстан - со старыми методами: - сами обьявили реформу, сами назначили проверку и сами подвели итоги.
Служба собственной безопасности МВД, вот уже 30 лет проверяет своих сотрудников: - и что ??
Наверное,будет логично правильным - проверять на ДОБРОПОРЯДОЧНОСТЬ, независимыми общественными организациями, не получающих зарплату в системе МВД, желательно иностранными.
Реально хотите навести порядок - тогда чего стесняться и бояться ?7
Или же по старинке, как при Назарбаеве: - имидж, имитация:- и все, всем довольны.

Тогда не будет Нового Казахстана или как там её - Пятой Республики.
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