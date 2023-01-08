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≡ Николай ВОРОНИН: Полная поддержка президента
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45911
Николай ВОРОНИН: Полная поддержка президента
Отправлено: 08.01.23 - 10:32
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12 декабря, выступая на расширенном заседании правительства, Токаев предположил, что 2023 год будет более сложным и трудным, чем 2022-й. И тут же министры рьяно кинулись претворять в жизнь предположение президента.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3581
Николай ВОРОНИН: Полная поддержка президента
Отправлено: 08.01.23 - 10:32
#1
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Что то нового в статье тов. Воронина - нет. Одно нытьё: - даже Ильяс ноет как то интереснее, с инициативами типа проверок избиркомов на количества фальшивых голосов.
Вот вам, бесплатно, инициатива: - в Караганде после ареста свата Назарбаева, бывшего учителя физкультуры тов. К.Боранбаева ( действительно - Казахстан - страна возможностей, не хуже Америки: - учитель физкультуры в китайских трениках и 15 место в списке Форбс ) - после команды "фас" соответствующим органам, - инициировали законность передачи земельного участка в центре города под Макдональдс, путём сноса СОЦИАЛЬНОГО предприятия.
У нас примерно, такая же картина, один в один: - центр города, вековые ели или сосны и на открытий рядовой забегаловки- сам аким области.
Добринцов - когда вы открывали своё сельпо, кто то из сельского акимата Затаболовки в ранге хотя бы рядового специалиста был, ленточку вам разрезал ???

[Исправлено: ACROS, 08.01.2023 - 10:46]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9121
Re: Николай ВОРОНИН: Полная поддержка президента
Отправлено: 08.01.23 - 11:06
#2
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Цитата:
Добринцов - когда вы открывали своё сельпо, кто то из сельского акимата Затаболовки в ранге хотя бы рядового специалиста был, ленточку вам разрезал ???

Источник:

От акимата никого не было,друзья были и хорошие знакомые,разрезали ленточку,обмыли это дело и начался мой нелёгкий ,трудовой путь спекулянта.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1055
Re: Николай ВОРОНИН: Полная поддержка президента
Отправлено: 08.01.23 - 12:08
#3
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Цитата:
ACROS:
сельпо,

У Добринцова красивое сельпо, я когда проезжаю. вижу знакомые вишенки. радуюсь. как будто хорошего знакомого встретил, внутрь правда не заходил, но не сомневаюсь, что и там на высоте.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1055
Re: Николай ВОРОНИН: Полная поддержка президента
Отправлено: 08.01.23 - 12:10
#4
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А про статью ничего сказать не могу. Ничего нового про то, что в жизни ничего хорошего нет, как говорил Н.В.Гоголь:" Скушно на этом свете господа!"
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