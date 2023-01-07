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≡ Сорвавшуюся с пятого этажа женщину поймал полицейский в Аркалыке
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45911
Сорвавшуюся с пятого этажа женщину поймал полицейский в Аркалыке
Отправлено: 07.01.23 - 13:09
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29-летняя жительница Аркалыка выпала с балкона 5-го этажа, но успела зацепиться за перила. Сообщение о происшествии поступило от прохожих в 5:30 в Центр оперативного управления города.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21482
Сорвавшуюся с пятого этажа женщину поймал полицейский в Аркалыке
Отправлено: 07.01.23 - 13:09
#1
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Очередной торчок подумал что снизу батут?

[Исправлено: 111, 07.01.2023 - 13:10]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18624
Re: Сорвавшуюся с пятого этажа женщину поймал полицейский в...
Отправлено: 07.01.23 - 19:21
#2
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а преступников они ловят?
читаешь, или рыбаков или женщин с балкона.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5751
Re: Сорвавшуюся с пятого этажа женщину поймал полицейский в...
Отправлено: 08.01.23 - 01:47
#3
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У моей соседки уже наверное третий раз увели скотину из сарая. Бедная, мне её так жаль, собирает помои со всего города, вечно грязная, вонючая и вот такой логический исход. В один год увезли быка трёх детку, подогнали подъемник, загрузили и увезли. Как раз в тот год камеры поставила. Никого не нашли
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1060
Re: Сорвавшуюся с пятого этажа женщину поймал полицейский в...
Отправлено: 08.01.23 - 10:44
#4
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Молодец полицейский! Рискнул поймать на лету летящий весь минимум 50 кг с высоты пятого этажа. Это вам не на диване сидеть и рассуждать что корову украли. Если украли,значить было в легко доступном помещений. Был выход, установить сигнализацию.
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