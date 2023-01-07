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≡ Несколько участков дорог закрыли в Костанайской области в связи с метелью
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45911
Несколько участков дорог закрыли в Костанайской области в связи с метелью
Отправлено: 07.01.23 - 11:18
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С утра 7 января в связи с неблагоприятными погодными условиями: сильной метелью и ограниченной видимостью, - в регионе закрыли движение для всех видов транспортных средств на нескольких участках автодорог.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21482
Re: Несколько участков дорог закрыли в Костанайской области в...
Отправлено: 07.01.23 - 11:18
#1
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Да гоняют вовсю..
Собираются колоннами, потом их пропускают..
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11875
Re: Несколько участков дорог закрыли в Костанайской области в...
Отправлено: 08.01.23 - 08:45
#2
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Цитата:
111:

Рассказываю особеность закрытие дорог в не погоду. Ночью очень сильно буранит, все спят,не кому нет дела.утром выходит приказ местным патрулькам. Всё дорогу закрыли. Светает, ветер стихает, видимость клёвая. Не пускают. Начинает вечереть, усиливается опять буран и открывают дорогу. ( так было на платной дороге астана- караганда.) одни не могут попасть домой, психуют. У других Скотовозов лошадь упала. Кто не знает это проблемная перевозка. Я с медикаментами под особым режимом. Не дай бог холодильник сдохнет. Нет, незя ехать. Ну как незя? Ветер стих видимость прекрасная. Вы товарищи МЧС и полиция наведите порядок между своими .
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3581
Re: Несколько участков дорог закрыли в Костанайской области в...
Отправлено: 08.01.23 - 10:27
#3
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Цитата:
111:
а гоняют вовсю..


Это же правительственная трасса: - её редко когда закрывают., почти никогда.
В любой буран до Рудного можно доехать. И ехать по ней со скоростью 119 км/час - некамильфо: - на ней надо минимум по 130-140 - широкая, относительно ровная, без сильных перепадов, всё просматривается, ей надо придать статус автострады, тем более разделительная полоса есть. Скоро такой участок будет до Аятского моста, благодаря актюбинцу Архимеду.
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