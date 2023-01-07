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Цитата:Рассказываю особеность закрытие дорог в не погоду. Ночью очень сильно буранит, все спят,не кому нет дела.утром выходит приказ местным патрулькам. Всё дорогу закрыли. Светает, ветер стихает, видимость клёвая. Не пускают. Начинает вечереть, усиливается опять буран и открывают дорогу. ( так было на платной дороге астана- караганда.) одни не могут попасть домой, психуют. У других Скотовозов лошадь упала. Кто не знает это проблемная перевозка. Я с медикаментами под особым режимом. Не дай бог холодильник сдохнет. Нет, незя ехать. Ну как незя? Ветер стих видимость прекрасная. Вы товарищи МЧС и полиция наведите порядок между своими .