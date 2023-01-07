Re: В Казахстане продлили режим "открытого неба" до...

Отправлено: - 08:30

Помню в детстве во времена ужасного СССР. Как только голову вверх подымишь, а там самолёт, летит то туда, то сюда, а взрослые всегда говорили кем хочешь стать? Летчиком? А щас оказывается нету самолётов в небе потому что ограничения были какие то)