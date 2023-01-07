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≡ В Казахстане продлили режим "открытого неба" до 2027 года
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45908
В Казахстане продлили режим "открытого неба" до 2027 года
Отправлено: 07.01.23 - 21:17
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Этот режим снимает все ограничения по количеству рейсов и предоставляет иностранным авиакомпаниям пятую степени "свободы воздуха" на маршрутах, где не задействованы казахстанские авиакомпании.
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Лесовик
§ Лесовик
(Пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
51
Re: В Казахстане продлили режим "открытого неба" до...
Отправлено: 07.01.23 - 21:17
#1
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А несчастный Костанайский аэропорт не является международным?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11872
Re: В Казахстане продлили режим "открытого неба" до...
Отправлено: 08.01.23 - 08:30
#2
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Помню в детстве во времена ужасного СССР. Как только голову вверх подымишь, а там самолёт, летит то туда, то сюда, а взрослые всегда говорили кем хочешь стать? Летчиком? А щас оказывается нету самолётов в небе потому что ограничения были какие то)
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3577
Re: В Казахстане продлили режим "открытого неба" до...
Отправлено: 08.01.23 - 08:37
#3
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Цитата:
Лесовик:
не является международным?


Холодно там, и вверхняя дверь ведёт в никуда.
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