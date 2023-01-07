Прогноз на 5 дней
сильный снег-25°C
  • 751 мм рт.ст.
  • 77% влажность
  • С, 9 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Рудненские рыбаки не смогли уехать с рыбалки из-за бурана
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45908
Рудненские рыбаки не смогли уехать с рыбалки из-за бурана
Отправлено: 07.01.23 - 12:55
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сообщение о том, что в 8 км от с. Перелески в Денисовском районе на р. Тобол в снежном перемете застряла машина с двумя рыбаками поступило в ДЧС 7 января в 00.37. Как оказалось, жители города Рудного приехали на зимнюю рыбалку. Вскоре разыгралась непогода, образовались снежные переметы, в которых иномарка буксовала и не смогла выехать на берег.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21482
Re: Рудненские рыбаки не смогли уехать с рыбалки из-за бурана
Отправлено: 07.01.23 - 12:55
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что ж это за рыбаки такие..
Они бы еще на Ламборджини в эти степи поехали..
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5751
Re: Рудненские рыбаки не смогли уехать с рыбалки из-за бурана
Отправлено: 07.01.23 - 16:08
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стесняюсь спросить, за эти покатушки просят денег или бесплатно?
Профайл Посетить вебсайт
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11872
Re: Рудненские рыбаки не смогли уехать с рыбалки из-за бурана
Отправлено: 08.01.23 - 08:07
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

На дороге если застрял и никому не звонишь, ждёшь свою очередь,то бесплатно. А где то с озера то платно. Но могут сделать исключения для СМИ. Очень много в эти дни были на своих тракторах" Бизнесмены" Если по человечески, то первых нужно спасать не рыбаков, не дальнобойщиков, у тех с собой есть продукты и проживут какое то время. Спасать нужно людей которые с работы домой ехали, нет у них не консервы, не воды. А кто то и с ребёнком мог ехать.
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3577
Re: Рудненские рыбаки не смогли уехать с рыбалки из-за бурана
Отправлено: 08.01.23 - 08:35
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
за эти покатушки просят денег


Сами сотрудники МЧС и АП не назначают штраф, они только составляют протокола об адм.нарушении и передают в суд. Сумму штрафа и вид наказания назначает только СУД. Вот там и начинаются разборки: - когда выехали, когда пришло СМС о буране и запрета на выезд, была ли связь сотовая, когда сломалась машина и так далее.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 47, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 47
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS