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≡ Между Мичуринским и Заречным запустили маршрутный автобус
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45908
Между Мичуринским и Заречным запустили маршрутный автобус
Отправлено: 07.01.23 - 21:06
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Новый маршрут №1 начал работать между двумя населенными пунктами с 3 января. Он соединяет село Мичуринское и поселок Заречный, при этом заезжает в город Тобыл, сообщает пресс-служба местного акимата.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8953
Re: Между Мичуриным и Заречным запустили маршрутный автобус
Отправлено: 07.01.23 - 21:06
#1
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Цитата:
Между Мичуриным

Правильно Мичуринским
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21482
Re: Между Мичуриным и Заречным запустили маршрутный автобус
Отправлено: 07.01.23 - 21:16
#2
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120й маршрут как угадал то..
Тут может тоже что то получится..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18623
Между Мичуриным и Заречным запустили маршрутный автобус
Отправлено: 07.01.23 - 21:36
#3
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бред какой то.
этот маршрут.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11872
Re: Между Мичуриным и Заречным запустили маршрутный автобус
Отправлено: 08.01.23 - 08:16
#4
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Цитата:
alex_60:

Время такое, кто не успел то лох. Пока деньги дают с бюджета, нужно рвать. Расказываю бизнес - план. Делаешь заявку что нужно открыть новый маршрут, потому что люди не могут из Заречного доехать в новый промышлено развивающий город Мичурина. И всё. Пофиг что там два человека едут, остальное бюджет городской выровнит. :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11872
Re: Между Мичуриным и Заречным запустили маршрутный автобус
Отправлено: 08.01.23 - 08:21
#5
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Помнитца в молодости студентом я на двух автобусах добирался на подработку охраником в иволгу. Я как ща помню пол зп уходило только на дорогу. Вот я лох был. Надо было в акимат просто письмо написать что б новый маршрут открыли от моего дома до работы.
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