Отправлено: - 08:16

alex_60:



Цитата:Время такое, кто не успел то лох. Пока деньги дают с бюджета, нужно рвать. Расказываю бизнес - план. Делаешь заявку что нужно открыть новый маршрут, потому что люди не могут из Заречного доехать в новый промышлено развивающий город Мичурина. И всё. Пофиг что там два человека едут, остальное бюджет городской выровнит.