Отправлено: - 08:07

сайлау курманов:



Цитата:На дороге если застрял и никому не звонишь, ждёшь свою очередь,то бесплатно. А где то с озера то платно. Но могут сделать исключения для СМИ. Очень много в эти дни были на своих тракторах" Бизнесмены" Если по человечески, то первых нужно спасать не рыбаков, не дальнобойщиков, у тех с собой есть продукты и проживут какое то время. Спасать нужно людей которые с работы домой ехали, нет у них не консервы, не воды. А кто то и с ребёнком мог ехать.