Re: Сорвавшуюся с пятого этажа женщину поймал полицейский в...

Отправлено: - 01:47

У моей соседки уже наверное третий раз увели скотину из сарая. Бедная, мне её так жаль, собирает помои со всего города, вечно грязная, вонючая и вот такой логический исход. В один год увезли быка трёх детку, подогнали подъемник, загрузили и увезли. Как раз в тот год камеры поставила. Никого не нашли