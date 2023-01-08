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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 660 из 660«1...658659660
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Куратор темы: 111
Ф
* Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
44
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 01:01
#9886
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Цитата:
111:
Нам все братья, кто жил с нами в СССР.. Все народы нам братья..

Э, нет!
Давай предметно!
Конкретно, тебе, кто брат?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21474
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 01:02
#9887
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Цитата:
Филипп Филиппович:
Конкретно, тебе, кто брат?

Ну не ты же ойропеец, у которого ни Родины ни флага..
Профайл
Ф
* Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
44
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 01:03
#9888
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Цитата:
111:
Я почем знаю, кто по жизни хакер?

Зачем же тогда употребляешь слова, значения которых не знаешь?
Тут легко попасть впросак!
Это знаешь, где такое место?
Если, не знаешь, погугли.
Профайл
Ф
* Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
44
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 01:04
#9889
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Цитата:
111:
А что до каких то там казахстанцев, я же ответил, мне плевать на этот сайт, где нет ни имен ни фамилий..

Тогда это только сайт Правительства!
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21474
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 01:05
#9890
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Цитата:
Филипп Филиппович:
Зачем же тогда употребляешь слова, значения которых не знаешь?

Где же?
Их употребляет твой сайт полиции, который говорит про них что то..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7080
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 01:06
#9891
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Ф
* Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
44
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 01:07
#9892
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Цитата:
111:
То есть ты подымаешь национальный вопрос?

Я!?
Нет!
Тогда, кто тебе брат?
Сталевар, дипломат или мошенник?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21474
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 01:07
#9893
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Цитата:
Филипп Филиппович:
Тогда это только сайт Правительства!

Предлагаешь мне Верить полиции, Правительству, больше чем я люблю собственного сына?
Ты считаешь меня за идиота, который верит как ты, своим чиновникам и полиции?
Профайл
Ф
* Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
44
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 01:10
#9894
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ф
* Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
44
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 01:11
#9895
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Страница 660 из 660«1...658659660
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