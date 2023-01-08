Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 00:47
Цитата:
Это называется гомофобия и запрещена правилами.
Ты намерен нарушать?
111:
Разговоры о геях окончены. Это противно и это неприемлемо..
Разговоры о геях окончены. Это противно и это неприемлемо..
Это называется гомофобия и запрещена правилами.
Ты намерен нарушать?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 00:49
Цитата:
Исходя из твоих четырёх ссылок, конечно же соврал ты..
Где сказано что
Цитата:
Да, там нет слов об украинцах..
Это так.
Ты врешь..
Филипп Филиппович:
МВД Казахстана, врёт,
МВД Казахстана, врёт,
Исходя из твоих четырёх ссылок, конечно же соврал ты..
Где сказано что
Цитата:
пресечена преступная деятельность двух групп из числа граждан России, Беларуси, Кыргызстана и наших соотечественников.
Да, там нет слов об украинцах..
Это так.
Ты врешь..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 00:49
Цитата:
---Марик , ты же сам срулил технично с темы про укр.хакеров .
111:
Ты спросил про интим между мужчиной и мужчиной.. Посмотри на свой коммент..
Ты спросил про интим между мужчиной и мужчиной.. Посмотри на свой коммент..
---Марик , ты же сам срулил технично с темы про укр.хакеров .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 00:52
Цитата:
Тогда говори об интиме со своим коллегой так сказать..
Мне то что?
С меня не убудет.
Свечку держать не стану любопытства ради..
И спрашивать не буду..
Гога:
Интим – это о духовной близости .
Интим – это о духовной близости .
Тогда говори об интиме со своим коллегой так сказать..
Мне то что?
С меня не убудет.
Свечку держать не стану любопытства ради..
И спрашивать не буду..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 00:52
Цитата:
А кыргызы-братья?
А украинцы?
111:
Да, там нет слов об украинцах.. Это так. Ты врешь..
Да, там нет слов об украинцах.. Это так. Ты врешь..
А кыргызы-братья?
А украинцы?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 00:53
Цитата:
Хех..
И что там с ссылками в НГ?
Нука скажи про ссылки и про хакеров и как это связано
Гога:
Марик , ты же сам срулил технично с темы про укр.хакеров
Марик , ты же сам срулил технично с темы про укр.хакеров
Хех..
И что там с ссылками в НГ?
Нука скажи про ссылки и про хакеров и как это связано
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 00:54
Цитата:
Я правильно понимаю, что я, вместе с МВД Казахстана, соврал, что украинцы грабили казахстанцев?
111:
Исходя из твоих четырёх ссылок, конечно же соврал ты.. Где сказано что
Исходя из твоих четырёх ссылок, конечно же соврал ты.. Где сказано что
Я правильно понимаю, что я, вместе с МВД Казахстана, соврал, что украинцы грабили казахстанцев?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 00:54
Цитата:
--Ролик смотрел ?? 2,14 минута - слушай внимательно
111:
--Ролик смотрел ?? 2,14 минута - слушай внимательно
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 00:56
Цитата:
Давай сначала.
Хаккеры пойманы в Украине и какое имеют отношение к описанию в ссылке
Цитата:
Филипп Филиппович:
Задай вопрос, в соответствующей ветке
Задай вопрос, в соответствующей ветке
Давай сначала.
Хаккеры пойманы в Украине и какое имеют отношение к описанию в ссылке
Цитата:
111:
пресечена преступная деятельность двух групп из числа граждан России, Беларуси, Кыргызстана и наших соотечественников.
пресечена преступная деятельность двух групп из числа граждан России, Беларуси, Кыргызстана и наших соотечественников.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 00:58
Цитата:
---Каждый думает в меру своей испорченности . Вот он так и подумал .
Филипп Филиппович:
С чего ты это понял?
С чего ты это понял?
---Каждый думает в меру своей испорченности . Вот он так и подумал .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 00:58
Цитата:
Э, нет, ты сказал про Костанайцев, приведя ссылки на них..
Давай хоть в этом будем честны..
А что до каких то там казахстанцев, я же ответил, мне плевать на этот сайт, где нет ни имен ни фамилий..
Филипп Филиппович:
правильно понимаю, что я, вместе с МВД Казахстана, соврал, что украинцы грабили казахстанцев?
правильно понимаю, что я, вместе с МВД Казахстана, соврал, что украинцы грабили казахстанцев?
Э, нет, ты сказал про Костанайцев, приведя ссылки на них..
Давай хоть в этом будем честны..
А что до каких то там казахстанцев, я же ответил, мне плевать на этот сайт, где нет ни имен ни фамилий..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 00:59
Цитата:
Давай сначала!
Хакеры, это кто по твоему?
Робин-Гуды или спонсоры?
111:
Давай сначала. Хаккеры пойманы в Украине и какое имеют отношение к описанию в ссылке
Давай сначала. Хаккеры пойманы в Украине и какое имеют отношение к описанию в ссылке
Давай сначала!
Хакеры, это кто по твоему?
Робин-Гуды или спонсоры?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 00:59
Цитата:
Нам все братья, кто жил с нами в СССР..
Все народы нам братья..
Филипп Филиппович:
А кыргызы-братья? А украинцы?
А кыргызы-братья? А украинцы?
Нам все братья, кто жил с нами в СССР..
Все народы нам братья..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 01:00
Цитата:
Я почем знаю, кто по жизни хакер?
Филипп Филиппович:
Хакеры, это кто по твоему?
Хакеры, это кто по твоему?
Я почем знаю, кто по жизни хакер?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 01:01
Цитата:
То есть ты подымаешь национальный вопрос?
Филипп Филиппович:
что украинцы грабили казахстанцев?
что украинцы грабили казахстанцев?
То есть ты подымаешь национальный вопрос?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 27
|Зарегистрированные пользователи: Гога, Филипп Филиппович, 111
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать