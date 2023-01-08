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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 659 из 660«1...657658659660»
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Куратор темы: 111
Ф
* Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
43
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 00:47
#9871
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Цитата:
111:
Разговоры о геях окончены. Это противно и это неприемлемо..

Это называется гомофобия и запрещена правилами.
Ты намерен нарушать?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21474
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 00:49
#9872
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Цитата:
Филипп Филиппович:
МВД Казахстана, врёт,

Исходя из твоих четырёх ссылок, конечно же соврал ты..
Где сказано что

Цитата:
пресечена преступная деятельность двух групп из числа граждан России, Беларуси, Кыргызстана и наших соотечественников.


Да, там нет слов об украинцах..
Это так.
Ты врешь..
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7080
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 00:49
#9873
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Цитата:
111:
Ты спросил про интим между мужчиной и мужчиной.. Посмотри на свой коммент..

---Марик , ты же сам срулил технично с темы про укр.хакеров .
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21474
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 00:52
#9874
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Цитата:
Гога:
Интим – это о духовной близости .

Тогда говори об интиме со своим коллегой так сказать..
Мне то что?
С меня не убудет.
Свечку держать не стану любопытства ради..
И спрашивать не буду..
Профайл
Ф
* Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
43
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 00:52
#9875
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Цитата:
111:
Да, там нет слов об украинцах.. Это так. Ты врешь..

А кыргызы-братья?
А украинцы?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21474
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 00:53
#9876
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Цитата:
Гога:
Марик , ты же сам срулил технично с темы про укр.хакеров

Хех..
И что там с ссылками в НГ?
Нука скажи про ссылки и про хакеров и как это связано
Профайл
Ф
* Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
43
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 00:54
#9877
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Цитата:
111:
Исходя из твоих четырёх ссылок, конечно же соврал ты.. Где сказано что

Я правильно понимаю, что я, вместе с МВД Казахстана, соврал, что украинцы грабили казахстанцев?
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7080
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 00:54
#9878
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Цитата:
111:

--Ролик смотрел ?? 2,14 минута - слушай внимательно
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21474
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 00:56
#9879
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Цитата:
Филипп Филиппович:
Задай вопрос, в соответствующей ветке


Давай сначала.
Хаккеры пойманы в Украине и какое имеют отношение к описанию в ссылке
Цитата:
111:
пресечена преступная деятельность двух групп из числа граждан России, Беларуси, Кыргызстана и наших соотечественников.
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7080
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 00:58
#9880
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Цитата:
Филипп Филиппович:
С чего ты это понял?

---Каждый думает в меру своей испорченности . Вот он так и подумал .
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21474
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 00:58
#9881
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Цитата:
Филипп Филиппович:
правильно понимаю, что я, вместе с МВД Казахстана, соврал, что украинцы грабили казахстанцев?

Э, нет, ты сказал про Костанайцев, приведя ссылки на них..
Давай хоть в этом будем честны..
А что до каких то там казахстанцев, я же ответил, мне плевать на этот сайт, где нет ни имен ни фамилий..
Профайл
Ф
* Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
43
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 00:59
#9882
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Цитата:
111:
Давай сначала. Хаккеры пойманы в Украине и какое имеют отношение к описанию в ссылке

Давай сначала!
Хакеры, это кто по твоему?
Робин-Гуды или спонсоры?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21474
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 00:59
#9883
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Цитата:
Филипп Филиппович:
А кыргызы-братья? А украинцы?

Нам все братья, кто жил с нами в СССР..
Все народы нам братья..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21474
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 01:00
#9884
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Цитата:
Филипп Филиппович:
Хакеры, это кто по твоему?

Я почем знаю, кто по жизни хакер?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21474
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.01.23 - 01:01
#9885
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Цитата:
Филипп Филиппович:
что украинцы грабили казахстанцев?

То есть ты подымаешь национальный вопрос?
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