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≡ Архимед Мухамбетов покинул Костанай: аким возродил «Тобол» (и собрал всех звезд КПЛ), построил манеж и объявил об открытии Академии
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45907
Архимед Мухамбетов покинул Костанай: аким возродил «Тобол» (и собрал всех звезд КПЛ), построил манеж и объявил об открытии Академии
Отправлено: 07.12.22 - 13:40
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Указом президента Казахстана аким Костанайской области Архимед Мухамбетов покинул свой пост. Уроженец Актобе Мухамбетов переехал в Костанай в далеком 2015-м: за это время местный «Тобол» перестал прозябать во второй шестерке, выиграл КПЛ и дважды взял Суперкубок.
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
536
Архимед Мухамбетов покинул Костанай: аким возродил «Тобол» (и собрал всех звезд КПЛ), построил манеж и объявил об открытии Академии
Отправлено: 08.12.22 - 15:38
#15
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Цитата:
Житель КСК:
Редакция НГ прошу создать опрос как можно перераспределить средства или оставить как прежде, предлагаю несколько вариантов:

Пользователи могут самостоятельно создавать опросы в ветках форума. Перейдите, пожалуйста, в свободные темы, там слева вверху есть кнопка "Создать голосование". Ну и прописываете тему ветки, вопрос, варианты ответов и сообщение можно добавить.
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Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
183
Re: Архимед Мухамбетов покинул Костанай: аким возродил «Тобол»...
Отправлено: 07.01.23 - 23:15
#16
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Цитата:
saba:
Вот и сидят раздувшиеся от своей значимости акимы и министры на своих постах годами и целыми десятилетиями.

Золотые слова!
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