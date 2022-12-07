Отправлено: - 15:38

Житель КСК:

Редакция НГ прошу создать опрос как можно перераспределить средства или оставить как прежде, предлагаю несколько вариантов:

Цитата:Пользователи могут самостоятельно создавать опросы в ветках форума. Перейдите, пожалуйста, в, там слева вверху есть кнопка "Создать голосование". Ну и прописываете тему ветки, вопрос, варианты ответов и сообщение можно добавить.