Отправлено: - 22:14

111:

Мясо 3000 кг, а если вырезку брать, то и все 5000 и более, а кг пельменей 1500.. Само собой, там наложены еще какие то перемолотые отходы с производства.. Как колбаса..

Цитата:В 90 е годы решил открыть колбасный цех, прогорел, из 40 тонн мяса получалось около 10 тонн колбасы, лет через 5 поинтересовался у того , который не прогорел, как? Он говорит из 10 тонн мяса делаю 30 тонн колбасы. там какая то добавка есть мясо аж взрывается. в объеме прибавляет