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Мужчину, возложившего траурный венок к "Макдоналдсу", задержали полицейские в Костанае
Мужчину, возложившего траурный венок к "Макдоналдсу", задержали полицейские в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45907
Мужчину, возложившего траурный венок к "Макдоналдсу", задержали полицейские в Костанае
Отправлено: 07.01.23 - 12:08
Фото похоронного венка возле закрывшегося ресторана быстрого питания в редакцию "НГ" прислали 6 января читатели. Сегодня, 7 января, пресс-служба МВД РК в своем Telegram-канале сообщила, что костанаец свои действия объяснил сотрудникам полиции спором с другом.
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Мужчину, возложившего траурный венок к "Макдоналдсу", задержали полицейские в Костанае
Отправлено: 07.01.23 - 22:14
Цитата:
В 90 е годы решил открыть колбасный цех, прогорел, из 40 тонн мяса получалось около 10 тонн колбасы, лет через 5 поинтересовался у того , который не прогорел, как? Он говорит из 10 тонн мяса делаю 30 тонн колбасы. там какая то добавка есть мясо аж взрывается. в объеме прибавляет
111:
Мясо 3000 кг, а если вырезку брать, то и все 5000 и более, а кг пельменей 1500.. Само собой, там наложены еще какие то перемолотые отходы с производства.. Как колбаса..
Мясо 3000 кг, а если вырезку брать, то и все 5000 и более, а кг пельменей 1500.. Само собой, там наложены еще какие то перемолотые отходы с производства.. Как колбаса..
В 90 е годы решил открыть колбасный цех, прогорел, из 40 тонн мяса получалось около 10 тонн колбасы, лет через 5 поинтересовался у того , который не прогорел, как? Он говорит из 10 тонн мяса делаю 30 тонн колбасы. там какая то добавка есть мясо аж взрывается. в объеме прибавляет
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11867
Мужчину, возложившего траурный венок к "Макдоналдсу", задержали полицейские в Костанае
Отправлено: 07.01.23 - 22:16
Цитата:
111:Ты не переживай. Слово руссикие это не мат. Не верь америкосам.
Мужчину, возложившего траурный венок к "Макдоналдсу", задержали полицейские в Костанае
Отправлено: 07.01.23 - 22:17
Цитата:
В Перцевке знакомая работала на колбасном, там манку добавляли и еще какую то крупу, забыл блин..
Пельмешки туда же.
Фарш то один и тот же..
saba:
говорит из 10 тонн мяса делаю 30 тонн колбасы. т
говорит из 10 тонн мяса делаю 30 тонн колбасы. т
В Перцевке знакомая работала на колбасном, там манку добавляли и еще какую то крупу, забыл блин..
Пельмешки туда же.
Фарш то один и тот же..
Мужчину, возложившего траурный венок к "Макдоналдсу", задержали полицейские в Костанае
Отправлено: 07.01.23 - 22:23
Цитата:
Водку как то в 90 продавал.
Разводил один к пяти, а один к семи как у всех, совесть не позволяла..
И притом они затыкали бутылки какими то бумажками, а я катал настоящие пробки и наклеивал настоящие этикетки на фирменном тогда коричневом клею в три полоски..
saba:
90 е годы решил открыть колбасный цех
90 е годы решил открыть колбасный цех
Водку как то в 90 продавал.
Разводил один к пяти, а один к семи как у всех, совесть не позволяла..
И притом они затыкали бутылки какими то бумажками, а я катал настоящие пробки и наклеивал настоящие этикетки на фирменном тогда коричневом клею в три полоски..
Мужчину, возложившего траурный венок к "Макдоналдсу", задержали полицейские в Костанае
Отправлено: 07.01.23 - 22:24
Цитата:
добавку племянник на своей фуре возил, там один мешок просыпался, когда прицеп мыл воды не глядя плюхнул. Проблем потом было.
111:
Фарш то один и тот же..
Фарш то один и тот же..
добавку племянник на своей фуре возил, там один мешок просыпался, когда прицеп мыл воды не глядя плюхнул. Проблем потом было.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 18622
Мужчину, возложившего траурный венок к "Макдоналдсу", задержали полицейские в Костанае
Отправлено: 07.01.23 - 22:25
В Свердловске, когда учился,
было культовое заведение,в центре.
без названия.
деревянное,два этажа.
лестницы деревянные.
там кушали пельмени. раз в месяц.
лепили вручную понятно.
очередь до входа с километр.
мы студенты простояв часа полтора брали по 5-6 порций, на спор кто больше сьест.
один раз был облом, поднявшись на второй этаж, оказалось что пельмени сегодня рыбные.
[Исправлено: alex_60, 07.01.2023 - 22:41]
было культовое заведение,в центре.
без названия.
деревянное,два этажа.
лестницы деревянные.
там кушали пельмени. раз в месяц.
лепили вручную понятно.
очередь до входа с километр.
мы студенты простояв часа полтора брали по 5-6 порций, на спор кто больше сьест.
один раз был облом, поднявшись на второй этаж, оказалось что пельмени сегодня рыбные.
[Исправлено: alex_60, 07.01.2023 - 22:41]
Re: Мужчину, возложившего траурный венок к...
Отправлено: 07.01.23 - 22:32
Цитата:
Я когда учился хотел в Уральских пельменях, пельмени с медвежатиной попробовать, но дальше гардероба не пустили вход был только в галстуках, а прокат в гардеробе стоил один рубль. Примерно столько же стоил проезд на поезде Джетыгара-Челябинск, не помню номер, называли пятьсотвесёлый. у каждого столба останавливался
alex_60:
В Свердловске, когда учился,
В Свердловске, когда учился,
Я когда учился хотел в Уральских пельменях, пельмени с медвежатиной попробовать, но дальше гардероба не пустили вход был только в галстуках, а прокат в гардеробе стоил один рубль. Примерно столько же стоил проезд на поезде Джетыгара-Челябинск, не помню номер, называли пятьсотвесёлый. у каждого столба останавливался
Мужчину, возложившего траурный венок к "Макдоналдсу", задержали полицейские в Костанае
Отправлено: 07.01.23 - 22:36
Цитата:
С ней опасно.
Медвежатину надо варить черт знает сколько, чтобы умерли все личинки..
Из за этого не стал его откушивать..
Кто знает, вытравливали их там или нет..
Особенно учитывая что пельмешки варятся пять минут..
[Исправлено: 111, 07.01.2023 - 22:42]
saba:
медвежатиной попробовать,
медвежатиной попробовать,
С ней опасно.
Медвежатину надо варить черт знает сколько, чтобы умерли все личинки..
Из за этого не стал его откушивать..
Кто знает, вытравливали их там или нет..
Особенно учитывая что пельмешки варятся пять минут..
[Исправлено: 111, 07.01.2023 - 22:42]
Мужчину, возложившего траурный венок к "Макдоналдсу", задержали полицейские в Костанае
Отправлено: 07.01.23 - 22:47
Погуглил..
Даже 8 часовая варка не гарантирует того, что личинка в медведе померла..
Да и вроде в холодильнике не заморозить..
Даже 8 часовая варка не гарантирует того, что личинка в медведе померла..
Да и вроде в холодильнике не заморозить..
Ф
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.12.22
- Сообщений:
- 19
Мужчину, возложившего траурный венок к "Макдоналдсу", задержали полицейские в Костанае
Отправлено: 07.01.23 - 22:47
Комментарий проходит проверку.
Ф
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.12.22
- Сообщений:
- 19
Мужчину, возложившего траурный венок к "Макдоналдсу", задержали полицейские в Костанае
Отправлено: 07.01.23 - 22:53
Комментарий проходит проверку.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3575
Re: Мужчину, возложившего траурный венок к...
Отправлено: 07.01.23 - 22:53
Цитата:
...думаете - из-за нерасторопности ???- на лапу не положили.
Добринцофф:
не расторопности наших министров
не расторопности наших министров
...думаете - из-за нерасторопности ???- на лапу не положили.
(Полноправные пользователи)
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- Костанай
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- 24.04.19
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- 183
Re: Мужчину, возложившего траурный венок к...
Отправлено: 07.01.23 - 22:57
Цитата:
В свете того что столицу переименовали обратно...
Неплохо бы и за вырубленные ёлочки спросить...
Tatyan:
Жаль только красивые елочки ,которые росли на том месте возле МАРТА.
Жаль только красивые елочки ,которые росли на том месте возле МАРТА.
В свете того что столицу переименовали обратно...
Неплохо бы и за вырубленные ёлочки спросить...
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