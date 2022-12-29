Re: «Пока что меня взяли под охрану» - Что известно о нападении...

Отправлено: - 22:53

Я не знаю этих людей и что там со свалками в Рудном, но кажется они реально борятся против нарушений. За иммитацию борьбы с коррупцией по шапке не дают.