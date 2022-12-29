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≡ «Пока что меня взяли под охрану» - Что известно о нападении на рудненского экоактивиста Максима Фролова
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45907
«Пока что меня взяли под охрану» - Что известно о нападении на рудненского экоактивиста Максима Фролова
Отправлено: 29.12.22 - 17:12
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25 декабря в Рудном неизвестный мужчина избил руководителя филиала ОО «KazEcoPatrol» Максима ФРОЛОВА. Потерпевший уверен, что этот случай - очередная попытка давления, чтобы он прекратил борьбу с незаконными свалками.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7074
Re: «Пока что меня взяли под охрану» - Что известно о нападении...
Отправлено: 29.12.22 - 21:39
#15
Комментарий удален модератором.
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Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
183
Re: «Пока что меня взяли под охрану» - Что известно о нападении...
Отправлено: 07.01.23 - 22:53
#16
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Я не знаю этих людей и что там со свалками в Рудном, но кажется они реально борятся против нарушений. За иммитацию борьбы с коррупцией по шапке не дают.
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