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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
Ф
§ Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
19
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.01.23 - 20:33
#9811
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Цитата:
111:
Это для нас честь, помогать братьям

Брат, за брата, это за основу взято...
Это святое. Они тоже отблагодарят. Но не все...
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Ф
§ Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
19
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.01.23 - 20:37
#9812
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Тут видишь, какой конфус...
Но лучше сам почитай:
Цитата:
пресечена деятельность Call-центра мошенников в украинском городе Днепр. Установлены организаторы и члены транснациональной преступной группы, занимавшиеся интернет-мошенничествами в отношении граждан Казахстана. Они звонили по телефону гражданам Казахстана, выдавая себя за сотрудников службы безопасности казахстанских банков, правоохранительных органов, сообщали о подозрительных транзакциях, о том, что якобы посторонние лица получили доступ к их счетам, и под видом отмены транзакций убеждали клиентов назвать финансовые данные. Получив такую информацию, злоумышленники передавали деньги потерпевших на подконтрольные счета. Также оформляли онлайн-кредиты.

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Ф
§ Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
19
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.01.23 - 20:39
#9813
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Как ты думаешь, это они уже отблагодарили или ещё позднее поблагодарят?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11867
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.01.23 - 20:39
#9814
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Мировая история всегда говрит правду. Добро победит зло. Осталось малость ждать. . Или на земле будет мир и великий добрый мир где вместе люди грузины, армяни, украинцы, казахи будут жить в мире или победит нацики, сатанисты. Которые будут ненавидить друг друга, потому-что так захотела америка.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21441
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.01.23 - 20:51
#9815
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Цитата:
Филипп Филиппович:
Как ты думаешь, это они уже отблагодарили или ещё позднее поблагодарят

Ты когда помогаешь кому то, если помогаешь, ждешь чего, какой благодарности?
Не хочешь не помогай, а если ждешь еще чего то за это, думаю это такая скрытая попытка к сексу с этим объектом, от которого ждешь чего то..
Так что лучше тогда не помогать..
Если тебе хочется чего то взамен..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21441
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.01.23 - 20:54
#9816
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Цитата:
Филипп Филиппович:
пресечена деятельность Call-центра мошенников в украинском городе

Хех..
Рассмешил..
А когда из российских тюрем это происходит, да вот , никуда не надо ходить, россияне по Олху по объявам работают, и не только, вкупе с нашими, махиначат и что теперь?
Все зоны закрыть?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21441
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.01.23 - 20:56
#9817
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Цитата:
Vit:
сатанисты

Хм..
Ладно Медведеву крышу снесло от пойла, с сатанистами типа воюет, выпивая огнедышащую, но тебя то куда?
Хочешь чтоб с сатанистами воевали другие и гибли молодые пацанята, ради тебя, потому что тебе так хочется?
А как сам то?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21441
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.01.23 - 20:57
#9818
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Цитата:
Vit:
сатанисты

Вон сейчас сеем сеем посеваем, колядки всякие, гадания..
Может для начала с них начнешь?
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Ф
§ Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
19
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.01.23 - 21:37
#9819
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Цитата:
На изъятых компьютерах было обнаружено программное обеспечение, предназначенное для подмены абонентских номеров на казахстанских операторов связи во время звонка. При просмотре лог-файлов указанных программ обнаружена история фрод-звонков на номера абонентов отечественных операторов. Также в ходе осмотра изъятой техники обнаружены базы с персональными данными граждан Республики Казахстан и эмблема Национального Банка нашей страны. Эти сведения мошенниками использовались для проведения фрод-звонков с целью присвоения денег с их счетов

Копирование возможно только при наличии активной ссылки на сайт Polisia.kz :

Цитата:
111:
Хех.. Рассмешил..

Думаешь, обманутым казахстанцам также смешно как и тебе?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21441
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.01.23 - 22:04
#9820
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Цитата:
Филипп Филиппович:
Думаешь, обманутым казахстанцам также смешно

Из твоей статьи:

-счета в оффшорных зонах и криптовалютные кошельки."

Да, на этих богатеньких но все же умных миллиардеров, которые стали немного лохами, у которых счета в офшорах, мне действительно плевать..
Профайл
Ф
§ Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
19
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.01.23 - 22:29
#9821
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Цитата:
111:
мне действительно плевать..

Если вы намерены опубликовать длинный перечень, на кого вам плевать, то ето займёт некоторое время.
Цитата:
111:
Да, на этих богатеньких но все же умных миллиардеров, которые стали немного лохами,

Вы немного недопоняли? И лохами назвали казахстанцев, деньги которых тырили украинцы, которые братья и которым надо помогать юртами обогрева и прочими баурсаками?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21441
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.01.23 - 22:40
#9822
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Цитата:
Филипп Филиппович:
Если вы намерены опубликовать длинный перечень, на кого вам плевать

Ну и чей там список, кто счета выводит в Офшоры, клана Назарбаева?
Тут же понятно, кого кинули..
Мне этих богатых и успешных людей, которые у меня приворовывали 30 лет, не доплачивая или срезая, я должен их как то жалеть?
Профайл
Ф
§ Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
19
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.01.23 - 22:49
#9823
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Цитата:
111:
Тут же понятно, кого кинули..

Из чего, тебе это понятно?
Просвети!
Профайл
Ф
§ Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
19
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.01.23 - 22:51
#9824
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Цитата:
для конспирации фигуранты использовали банковские счета дропов-казахстанцев, которые открывали карты и счета в отечественных банках, а также счета в оффшорных зонах и криптовалютные кошельки. Через  них деньги, похищенные у жертв мошенничества, обналичивались за определенный процент.

Копирование возможно только при наличии активной ссылки на сайт Polisia.kz :

Фигуранты это кто, по твоему?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21441
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.01.23 - 22:53
#9825
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Цитата:
Филипп Филиппович:
Фигуранты это кто, по твоему

Это те, которые выводят в офшоры вместе с преступниками и что?
Предлагаешь мне как то плакать?
Если какой то человек выдает кому то свои данные, мне его за что жалеть?
В следующий раз будет осторожней..

[Исправлено: 111, 07.01.2023 - 22:55]
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