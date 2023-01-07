Тут видишь, какой конфус... Но лучше сам почитай: Цитата:
пресечена деятельность Call-центра мошенников в украинском городе Днепр. Установлены организаторы и члены транснациональной преступной группы, занимавшиеся интернет-мошенничествами в отношении граждан Казахстана. Они звонили по телефону гражданам Казахстана, выдавая себя за сотрудников службы безопасности казахстанских банков, правоохранительных органов, сообщали о подозрительных транзакциях, о том, что якобы посторонние лица получили доступ к их счетам, и под видом отмены транзакций убеждали клиентов назвать финансовые данные. Получив такую информацию, злоумышленники передавали деньги потерпевших на подконтрольные счета. Также оформляли онлайн-кредиты.
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Мировая история всегда говрит правду. Добро победит зло. Осталось малость ждать. . Или на земле будет мир и великий добрый мир где вместе люди грузины, армяни, украинцы, казахи будут жить в мире или победит нацики, сатанисты. Которые будут ненавидить друг друга, потому-что так захотела америка.
Филипп Филиппович: Как ты думаешь, это они уже отблагодарили или ещё позднее поблагодарят
Ты когда помогаешь кому то, если помогаешь, ждешь чего, какой благодарности? Не хочешь не помогай, а если ждешь еще чего то за это, думаю это такая скрытая попытка к сексу с этим объектом, от которого ждешь чего то.. Так что лучше тогда не помогать.. Если тебе хочется чего то взамен..
Филипп Филиппович: пресечена деятельность Call-центра мошенников в украинском городе
Хех.. Рассмешил.. А когда из российских тюрем это происходит, да вот , никуда не надо ходить, россияне по Олху по объявам работают, и не только, вкупе с нашими, махиначат и что теперь? Все зоны закрыть?
Хм.. Ладно Медведеву крышу снесло от пойла, с сатанистами типа воюет, выпивая огнедышащую, но тебя то куда? Хочешь чтоб с сатанистами воевали другие и гибли молодые пацанята, ради тебя, потому что тебе так хочется? А как сам то?
На изъятых компьютерах было обнаружено программное обеспечение, предназначенное для подмены абонентских номеров на казахстанских операторов связи во время звонка. При просмотре лог-файлов указанных программ обнаружена история фрод-звонков на номера абонентов отечественных операторов. Также в ходе осмотра изъятой техники обнаружены базы с персональными данными граждан Республики Казахстан и эмблема Национального Банка нашей страны. Эти сведения мошенниками использовались для проведения фрод-звонков с целью присвоения денег с их счетов
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Филипп Филиппович: Если вы намерены опубликовать длинный перечень, на кого вам плевать
Ну и чей там список, кто счета выводит в Офшоры, клана Назарбаева? Тут же понятно, кого кинули.. Мне этих богатых и успешных людей, которые у меня приворовывали 30 лет, не доплачивая или срезая, я должен их как то жалеть?
для конспирации фигуранты использовали банковские счета дропов-казахстанцев, которые открывали карты и счета в отечественных банках, а также счета в оффшорных зонах и криптовалютные кошельки. Через них деньги, похищенные у жертв мошенничества, обналичивались за определенный процент.
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Это те, которые выводят в офшоры вместе с преступниками и что? Предлагаешь мне как то плакать? Если какой то человек выдает кому то свои данные, мне его за что жалеть? В следующий раз будет осторожней..
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