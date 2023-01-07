Отправлено: - 20:51

Филипп Филиппович:

Как ты думаешь, это они уже отблагодарили или ещё позднее поблагодарят

Цитата:Ты когда помогаешь кому то, если помогаешь, ждешь чего, какой благодарности?Не хочешь не помогай, а если ждешь еще чего то за это, думаю это такая скрытая попытка к сексу с этим объектом, от которого ждешь чего то..Так что лучше тогда не помогать..Если тебе хочется чего то взамен..