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≡ Мужчину, возложившего траурный венок к "Макдоналдсу", задержали полицейские в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45907
Мужчину, возложившего траурный венок к "Макдоналдсу", задержали полицейские в Костанае
Отправлено: 07.01.23 - 12:08
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Фото похоронного венка возле закрывшегося ресторана быстрого питания в редакцию "НГ" прислали 6 января читатели. Сегодня, 7 января, пресс-служба МВД РК в своем Telegram-канале сообщила, что костанаец свои действия объяснил сотрудникам полиции спором с другом.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18621
Мужчину, возложившего траурный венок к "Макдоналдсу", задержали полицейские в Костанае
Отправлено: 07.01.23 - 20:13
#15
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Батька сказал когда у них закрыли.
//нас что, булочку пополам не могут разрезать и впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошки и салата? Господи, кто это потребляет, не знаю".//
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18621
Мужчину, возложившего траурный венок к "Макдоналдсу", задержали полицейские в Костанае
Отправлено: 07.01.23 - 20:19
#16
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мне "Пельмешки и вареники" нравились.
по российской франшизе.
где Кенгуру было, сейчас тоже магазин игрушек.
большой светлый зал в центре с прозрачными стеклами напротив парка,
очень большое меню и куча напитков.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21429
Мужчину, возложившего траурный венок к "Макдоналдсу", задержали полицейские в Костанае
Отправлено: 07.01.23 - 20:32
#17
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Цитата:
Добринцофф:
тот дядька которой дёнеры делает, турок.

Может и турок, но я там знаю азербайджанцев, хотя какая разница, две кафешки, там уже делают в основном местные, ну и тот дядька тоже на трассе, а в городе вот непонятно кто.
В Рудном то они умудрились сделать на козырном месте шаурмячную, а вот в Костанае там конкурентов масса блатных, но если бы по голосовалке, был бы шанс и у них, тем более именно у них хорошо окупается и люди любят их денеры, а не например мизинчиковые денеры от Д.пиццы за такую же цену, а то и больше.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21429
Мужчину, возложившего траурный венок к "Макдоналдсу", задержали полицейские в Костанае
Отправлено: 07.01.23 - 20:36
#18
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Цитата:
abaika95:
Тот же мак будет только с названием другим

Ну как показал опыт, тот же Мак не будет никогда.
Это как хозяйки на кухне.
Те же многие казашки например, никогда не смогут сделать бешбармак как моя кухарка, попросту не знают какое мясо класть и главное тесто катать, это умение.
И моя кухарка, никогда не способна сделать плов, как это делают узбеки.
Та же шаурма, никто у нас в области не может сделать как азербайджанцы, хотя пытаются..
Даже если все по интернету делать, не то..
Ну и так, как Мак, никто никогда не сделает недорого и вкусно эти котлеты

[Исправлено: 111, 07.01.2023 - 20:39]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21429
Мужчину, возложившего траурный венок к "Макдоналдсу", задержали полицейские в Костанае
Отправлено: 07.01.23 - 20:40
#19
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Беш вот..
То мясо не такое, то мясо такое, а тесто толстое, то серое, то непрочное, или тот же украинский борщ.
У всех он разный, сколько не пробовал..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21429
Мужчину, возложившего траурный венок к "Макдоналдсу", задержали полицейские в Костанае
Отправлено: 07.01.23 - 20:46
#20
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Цитата:
Vit:
Куардак , беш, б

Курдак, беш, борщ..
Ну это обязана делать любая хозяйка.
Это и дома надоедает.
Детишки раз может в три месяца хотят чего то другого, погулять, потрюскать чего то необычного..
Человек в здравом уме не будет у нас питаться днем и ночью в одном кафе или вообще в ресторанах, потому что прогорит элементарно по деньгам..
И ходить раз в месяц или три месяца в ресторан, чтоб покушать борща или какого то непонятного беша, это как то непонятно
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11866
Мужчину, возложившего траурный венок к "Макдоналдсу", задержали полицейские в Костанае
Отправлено: 07.01.23 - 20:49
#21
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Цитата:
111:
Не ври ты всегда любишь, всё американское. Не разу не видел в твоей ветке борщ украинский .
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21429
Мужчину, возложившего траурный венок к "Макдоналдсу", задержали полицейские в Костанае
Отправлено: 07.01.23 - 21:01
#22
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Цитата:
Vit:
Не разу не видел в твоей ветке борщ украинский .

Ну..
Не видел и не видел..
Видел одни гамбургеры и бюргеры с кока колой..
Спорить не собираюсь, что ты там видел, а чего нет..
Я же не обязан в свою ветеу тыкать кого то глазами там да и противник этого..
Но это не значит, что чего то там не было.
Это значит, что ты не видел..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21429
Мужчину, возложившего траурный венок к "Макдоналдсу", задержали полицейские в Костанае
Отправлено: 07.01.23 - 21:14
#23
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Цитата:
abaika95:
там конкуренты выросли в лице "вкусно и точка"

Разве это конкурент?
Там скорее он ушел по политическим мотивам, а вот у нас действительно ушел из за жесткой конкуренции тех, кто там в Мартах сидит и Плазах и еще много где..
По цене он не смог конкурировать у нас в той ценовой категории, где вертятся менегеры Всё для молодежи..
Ибо старички у нас едят недорогие пельмени с недорогим фаршем и им без разницы, есть ли там жировики или гнойнички в фарше или нет..
А такого мяса у нас завались, каждый раз вырезаю эти гнойники с мяса и получается иногда много.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8953
Мужчину, возложившего траурный венок к "Макдоналдсу", задержали полицейские в Костанае
Отправлено: 07.01.23 - 21:26
#24
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Цитата:
alex_60:
мне "Пельмешки и вареники" нравились.

Да, тоже там был несколько раз. Хороший семейный общепит,с приемлемыми ценами и традиционной для нашего менталитета кухней.
Часть вывески для пельМенной пригодится


Напомню, что было на месте жральни. Благоустроенный сквер с соснами, елями, лавками и дорожками.




А когда некоторые баи пошли против природы и "лёгких" города, делая такие открытия, то возмездие не заставило себя ждать. Ни жральни, ни должности, ни свободы!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18621
Мужчину, возложившего траурный венок к "Макдоналдсу", задержали полицейские в Костанае
Отправлено: 07.01.23 - 21:33
#25
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Цитата:
yudjin:


классное фото
`Бородин смотрит на идиотов"
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13326
Мужчину, возложившего траурный венок к "Макдоналдсу", задержали полицейские в Костанае
Отправлено: 07.01.23 - 21:39
#26
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Цитата:
111:
Разве это конкурент?

Для мака на снгшном пространстве это волей не волей конкурент
Мак запретил закупать котлеты в России у компании которая на 80% копирует сам мак)
Поэтому все так и произошло
Им выгоднее у нас тут все закрыть чем заниматься инвестициями и строить тут завод котлет
Рынок не тянет наш потомучто населения мало а территория огромная
Цитата:
yudjin:
Да, тоже там был несколько раз. Хороший семейный общепит,с приемлемыми ценами и традиционной для нашего менталитета кухней.

Вы че дома пельмени и вареники поесть не можете?
Я вот дома биг мак повторить не смогу а пельмени из всех этих столовок запросто
Так нафиг они нужны тогда? Сколько в Челябинске был понять не мог,че россияне тащаться по этим уральским пельменям если на вкус они хуже полуфабрикатов наших
Менталитет такой?)
Цитата:
yudjin:
Напомню, что было на месте жральни. Благоустроенный сквер с соснами, елями, лавками и дорожками.

И кому он нафиг нужен был этот сквер у жопы Торгового центра?
Там в основном продовщицы из марта перекуры перекуривали да собачники своих собак выгуливали на газон
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18621
Мужчину, возложившего траурный венок к "Макдоналдсу", задержали полицейские в Костанае
Отправлено: 07.01.23 - 21:48
#27
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Архимед отбыл, который Мас открывал. а всю свою шоблу местную
отправил на вольные хлеба.
теперь,они 24/7 здесь
кормят хотя бы за это?
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